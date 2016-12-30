Скачать свежий номер газеты

№100 (2007) от 30.12.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9585 руб.

2.0450 руб.

Р (100)

3.2440 руб.

Ставка рефинансирования

18.00%

Инфляция

0.80%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

29.80 руб.

Скачать свежий номер газеты

№100 (2007) от 30.12.2016

30 декабря 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Источник инвестиций в бухучете

30.12.2016

Обществом принято решение об участии в уставном фонде создаваемого юридического лица путем осуществления долгосрочных финансовых вложений в его уставный фонд. Согласно протоколу собрания участников общества внесение вклада в уставный фонд создаваемого предприятия осуществляется за счет прибыли общества.

Необходимо ли отразить бухгалтерскими записями направление нераспределенной прибыли общества на финансирование долгосрочных финансовых вложений в уставный фонд создаваемого юридического лица?

Такой необходимости нет.

В соответствии с п. 2 ст. 471 ГК вкладом в уставный фонд коммерческой организации могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости.

Согласно ст. 1 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» активы – имущество, возникшее в организации в результате совершенных хозяйственных операций, от которого организация предполагает получение экономических выгод.

Как видим, вкладом в уставный фонд могут быть активы организации, но никак не ее собственные источники (собственный капитал).

Действующее законодательство не оговаривает необход...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Бухучет: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit