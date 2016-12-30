Источник инвестиций в бухучете

Необходимо ли отразить бухгалтерскими записями направление нераспределенной прибыли общества на финансирование долгосрочных финансовых вложений в уставный фонд создаваемого юридического лица?

Обществом принято решение об участии в уставном фонде создаваемого юридического лица путем осуществления долгосрочных финансовых вложений в его уставный фонд. Согласно протоколу собрания участников общества внесение вклада в уставный фонд создаваемого предприятия осуществляется за счет прибыли общества.

Такой необходимости нет.

В соответствии с п. 2 ст. 471 ГК вкладом в уставный фонд коммерческой организации могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости.

Согласно ст. 1 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» активы – имущество, возникшее в организации в результате совершенных хозяйственных операций, от которого организация предполагает получение экономических выгод.

Как видим, вкладом в уставный фонд могут быть активы организации, но никак не ее собственные источники (собственный капитал).

Действующее законодательство не оговаривает необход...