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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Истечение срока контракта

24.01.2017

Срок действия контракта истекает 30.01.2017 г. За 1,5 месяца работника уведомили о продлении трудовых отношений на 1 год. Он подписал уведомление, согласившись на продление контракта, и приказ о продлении контракта. 18 января работник изменил свое решение о продлении трудовых отношений и хочет уволиться.

Может ли наниматель отказать ему в увольнении?

Нет, не может.

Согласно ч. 1 ст. 38 ТК трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается с истечением его срока действия.

В п. 16 постановления № 4 разъяснено, что истечение срока контракта является основанием для его прекращения (п. 2 ч. 2 ст. 35 ТК). Контракт прекращается в последний день его действия независимо от того, на какой день (рабочий или выходной) приходится его окончание. Увольнение работника по данному основанию не исключается в период временной нетрудоспособности либо пребывания в отпуске.

В законодательстве о труде данный вопрос не урегулирован. Вместе с тем полагаем, что в рассматриваемом случае наниматель обязан уволить работника, поскольку ист...

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