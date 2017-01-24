Вопрос-ответ
Истечение срока контракта
Срок действия контракта истекает 30.01.2017 г. За 1,5 месяца работника уведомили о продлении трудовых отношений на 1 год. Он подписал уведомление, согласившись на продление контракта, и приказ о продлении контракта. 18 января работник изменил свое решение о продлении трудовых отношений и хочет уволиться.
Может ли наниматель отказать ему в увольнении?
Нет, не может.
Согласно ч. 1 ст. 38 ТК трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается с истечением его срока действия.
В п. 16 постановления № 4 разъяснено, что истечение срока контракта является основанием для его прекращения (п. 2 ч. 2 ст. 35 ТК). Контракт прекращается в последний день его действия независимо от того, на какой день (рабочий или выходной) приходится его окончание. Увольнение работника по данному основанию не исключается в период временной нетрудоспособности либо пребывания в отпуске.
В законодательстве о труде данный вопрос не урегулирован. Вместе с тем полагаем, что в рассматриваемом случае наниматель обязан уволить работника, поскольку ист...