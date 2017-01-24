Истечение срока контракта

Срок действия контракта истекает 30.01.2017 г. За 1,5 месяца работника уведомили о продлении трудовых отношений на 1 год. Он подписал уведомление, согласившись на продление контракта, и приказ о продлении контракта. 18 января работник изменил свое решение о продлении трудовых отношений и хочет уволиться.

Может ли наниматель отказать ему в увольнении?