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№9 (2016) от 03.02.2017

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№9 (2016) от 03.02.2017

03 февраля 2017 года

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Итоги
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Исполнительное производство: иски сбываются

01.02.2017
Исполнительное производство: иски сбываются

В прошлом году в отделах принудительного исполнения Беларуси возбуждено более 2,7 млн. исполнительных производств, что на 3% больше, чем в 2015 году (2,5 млн.). Об этом сообщили 27 января на заседание коллегии Минюста по итогам деятельности органов принудительного исполнения в 2016 году и задачам на 2017 год.

На заседании коллегии рассмотрены результаты работы судебных исполнителей по исполнению судебных постановлений и иных исполнительных документов за 2016 год, а также определены мероприятия по дальнейшему совершенствованию работы органов принудительного исполнения.

В 2016 г. были приняты законы «О судебных исполнителях» и «Об исполнительном производстве», которые вступят в силу 13 и 16 мая 2017 г. соответственно. Они призваны стать фундаментом в деятельности органов принудительного исполнения, устанавливающим концептуальные основы для ведения исполнительного производства по всем категориям исполнительных документов.

В 2016 г. продолжалась работа по обеспечению надлежащих условий для деятельности органов принудительного исполнения, внедрению информационных технологий в рамках исполнительного производства, развитию электронного взаимодействия с государственными органами и организациями в сфере принудительного исполнения исполнительных документов.

Среднемесячная нагрузка на одного судебного исполнителя составила 203 исполнительных производства. В полном объеме, с учетом направленных по месту получения должником доходов за год, было исполнено 2,1 млн. исполнительных документов или 76,7% от всех оконченных.

Всего по находившимся на исполнении исполнительным производствам судебными исполнителями в 2016 году взыскано 1,6 млрд. BYN, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Взыскание по исполнительным документам в доход государства увеличилось в 2,2 раза, до 160,5 млн. BYN. Процент взыскания расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, уменьшился с 67,1% в 2015 году до 65,8% в 2016-м.

На начало 2017 года осталось 1,1 млн. исполнительных производств, т.е. по 882 в расчете на одного судебного исполнителя.

По итогам проведения заседания коллегии определены первоочередные мероприятия, направленные на повышение эффективности и оперативности исполнения исполнительных документов.

Источник: Минюст

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