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№1 (2008) от 06.01.2017

06 января 2017 года

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Инсайдерам и инвесторам
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Инвестклимат поручено усовершенствовать

05.01.2017

Создана межведомственная рабочая группа во главе с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским, которая займется подготовкой системных мер по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси.

Такое решение содержит распоряжение премьер-министра от 30 декабря 2016 г. № 557р.

В состав межведомственной рабочей группы вошли представители различных министерств и ведомств, облисполкомов и Мингорисполкома, Нацбанка, Палаты представителей, а также ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» и ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь».

Межведомственной рабочей группе поручено:

анализировать основные проблемы осуществления инвестиций в Беларуси с выработкой (при необходимости) предложений по корректировке законодательства в данной сфере;

рассматривать предложения государственных органов (организаций) с аналогичными рекомендациями, а также необходимость принятия иных мер, способствующие осуществлению инвестиций.

Межведомственная рабочая группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, других организаций.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам, Мингорисполкому необходимо до 1 февраля 2017 г. представить в Минэкономики предложения по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси и корректировке законодательства в данной сфере. В свою очередь, Минэкономики поручено на основании этих предложений сформировать и до 20 февраля 2017 г. внести на рассмотрение межведомственной рабочей группы проект плана мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в стране.

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