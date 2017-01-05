Инсайдерам и инвесторам
Инвестклимат поручено усовершенствовать
Создана межведомственная рабочая группа во главе с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским, которая займется подготовкой системных мер по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси.
Такое решение содержит распоряжение премьер-министра от 30 декабря 2016 г. № 557р.
В состав межведомственной рабочей группы вошли представители различных министерств и ведомств, облисполкомов и Мингорисполкома, Нацбанка, Палаты представителей, а также ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» и ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь».
Межведомственной рабочей группе поручено:
анализировать основные проблемы осуществления инвестиций в Беларуси с выработкой (при необходимости) предложений по корректировке законодательства в данной сфере;
рассматривать предложения государственных органов (организаций) с аналогичными рекомендациями, а также необходимость принятия иных мер, способствующие осуществлению инвестиций.
Межведомственная рабочая группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, других организаций.
Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам, Мингорисполкому необходимо до 1 февраля 2017 г. представить в Минэкономики предложения по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси и корректировке законодательства в данной сфере. В свою очередь, Минэкономики поручено на основании этих предложений сформировать и до 20 февраля 2017 г. внести на рассмотрение межведомственной рабочей группы проект плана мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в стране.
- Аренда и лизинг
- Бизнес-союзы
- Вопрос-ответ
- ВЭД
- Инновации
- Инсайдерам и инвесторам
- Интеллектуальная собственность
- ИТ технологии
- Компании и рынки
- Консультации
- Контроль
- Логистика
- Маркетинг
- Мнение специалиста
- Недвижимость
- Образование
- Проекты
- Рейтинги
- Строительство
- Торговля
- Транспорт
- Туризм
- Факты, комментарии
- Цены
- Экология
- Энергетика