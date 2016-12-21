Инвестиции и инновации для роста, интеграция и изюм из булки – для справедливости

Приватизация миноритарного пакета «Беларусбанка» – пока только намерение, сообщил премьер-министр. Идет подготовка соответствующего проекта, формулировка основных требований и предложений. Появились определенные претенденты, в т.ч. и известный венгерский банк. Называть его А.Кобяков не стал, тем более, что конкретных сроков нет, а наличие желающих купить акции крупнейшего банка республики «пока не говорит о том, что мы окончательно определились». Власти заинтересованы в том, чтобы в белорусскую банковскую систему пришел сильный, стратегический инвестор из западных банков. Сегодня в этой сфере «хорошо представлены» банки из России и ряда других государств, а потому нужно добавить к ним хорошего западного инвестора, считает А.Кобяков. По его мнению «это в определенной степени позволит сбалансировать ситуацию».

На следующий год Беларусь планирует внешние заимствования. Одним из источников могут быть евробонды – при сочетании благоприятных факторов. Предполагаемый оптимальный объем – 800 млн. USD, желательный срок – 7 лет. Хорошим результатом А.Кобяков считает уровень российского привлечения, учитывая, что различия в кредитных рейтингах.

Переговоры с МВФ, по словам А.Кобякова, идут конструктивно. Удалось формализовать основные вопросы, касающиеся условий привлечения, индикативных показателей, предварительных условий. Остались сложные две группы вопросов. Первая касается изменения тарифов ЖКХ, а вторая – совершенствования функционирования госсектора экономики.

Противоречий в части концептуальных подходов нет, заверил премьер-министр. Речь идет больше о сроках. Белорусская сторона предпочитает «более плавную динамику изменения», а МВФ – «более крутую». В правительстве полагают, что уже весной-летом будут предложены дальнейшие меры этого совершенствования.

Мы хотим чуть медленнее, но, желательно, без серьезных ошибок. Экономика республики испытала серьезный шок в конце 2014, 2015-м и начале 2016 года. Санкции к РФ фактически были применены и к Беларуси. На этом фоне произошло падение цен на нефть, и, как следствие, белорусская экономика испытала шок.

В следующем году осталось доработать с МВФ две темы. Правительство стремится начать программу в первой половине 2017 года, но не любой ценой. Мы хотим делать преобразования, которые необходимо делать, которые мы видим и по которым мы согласны с МВФ. Но они должны происходить с адекватной скоростью, без тяжелых социально-экономических последствий для граждан. При этом характер программы сотрудничества с МВФ таков, что она больше влияет на уверенность, чем на конкретное финансирование каких-либо проблемных вопросов, заявил А. Кобяков. Суть программы – «предоставить 3,5 млрд. USD, которые мы могли бы положить в ЗВР и их не трогать». Наличие этих денег позволило бы белорусскому правительству чувствовать себе увереннее, считает премьер-министр, но если их не будет «критически смертельного здесь ничего нет».

Глава правительства не считает отношения с Россией в энергетической сфере плохими. «Речь идет скорее не между очень плохо и хорошо, а между хорошо и еще лучше». Беларусь интересует не столько цена на газ – хотя это, конечно, важно, сколько разница в ценах между нашими странами, уверяет премьер-министр. Если в приграничных регионах РФ цена на газ в 2 с лишним раза ниже, чем в Беларуси, то конкурентоспособность белорусских товаров будет заведомо хуже, чем российских. «Поэтому мы говорим: мы не против, если вы у себя поднимете цены до уровня сопоставимого с белорусским, мы вам вопросов не будем задавать. – сказал А.Кобяков. – Но если вы не можете поднять у себя внутри, тогда приведите цены для Беларуси в соответствии с вашими ценами. Тем более, что на это есть вся договорная правовая база, которая подписана еще в 2011 году.

Однако 1,5 года активных переговоров позволили лишь найти «определенные развязки». В октябре белорусские власти считали, что практически все вопросы решили, но потом российская сторона изменила свою позицию, что потребовало дополнительного раунда переговоров. Тем не менее, Минск надеется на достижение компромиссного результата. «Должны быть сопоставимые, а лучше – равные условия между субъектами хозяйствования для того, чтобы можно было вести разговор по всем четырем свободам экономического союза, а не изюм из булки выковыривать и считать, что остальные должны с этим соглашаться». – заявил А. Кобяков. По его мнению «Наше сотрудничество должно учитывать интеграционную составляющую. В противном случае, интеграция просто не будет работать».

Одновременно Беларусь пытается обеспечить диверсификацию поставок нефти. Это естественно для страны, не имеющей собственных источников нефти, достаточных для обеспечения своих потребностей, считает А. Кобяков. Данная тенденция связана не только с ограничениями поставок нефти во II полугодии 2016 г., но и с решениями, принятыми правительством РФ. Условия поставки нефти для Беларуси, как члена ЕАЭС, через некоторое время выравняются с мировыми. А потому «нужно иметь возможность альтернативы, чтобы иметь возможность сравнивать. Такой альтернативой является азербайджанская нефть и не только».

По мнению А. Кобякова при сохранении стабилизационных тенденций в странах-основных торгово-экономических партнерах и в самой Беларуси, правительство рассчитывает на рост экономики страны в 2017 г. примерно в 1,7%. Достичь этого власти надеются, в первую очередь, на базе наших инновационных проектов. Еще около 0,9% даст традиционная экономика. При этом бюджет сформирован, исходя из консервативных предпосылок, чтобы не повторить ситуацию 2016 года. Важную роль здесь израют цены на нефть (базовый сценарий – 45 USD/барр., консервативный – 35 USD).

Также предполагается, что инфляция снизится в текущем году до 11%, а в следующем – до 9%. Это позволит довести процентные ставки по кредитам банков до 17-18%, что существенно лучше чем 33% на начало 2016 г. При этом ЗВР по итогам 2017 г. достигнут 5,5 млрд. USD, причем их прирост возможен и без программы с МВФ.

Премьер-министр пообещал, что методов, связанных с административным ограничением цен, не будет. Власти намерены ограничиться монетарным регулированием и ограниченным изменением цен естественных монополий. Регулироваться будут только тарифы ЖКХ, пассажирские перевозки – «исходя из возможностей бюджета и уровня инфляции». При этом сохранится умеренно жесткая денежно-кредитная политика.

Источник: reuters.com