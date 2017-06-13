Торговля
Интернет-торговля без барьеров: от обещаний к решениям и технологиям
Белорусской онлайн-торговле обещано множество приятных сюрпризов от законодателей. Ожидается отмена ряда ограничений, в т.ч. в налоговой сфере, улучшение платежных сервисов и других факторов, которые могут дать толчок к ускорению развития сектора e-commerce в нашей стране. Эти вопросы обсуждались на круглом столе, организованном «Белгазпромбанком».
В мире e-commerce развивается бурными темпами, признала заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич. Если в 2012 г. мировой объем продаж через Интернет составлял 1,06 трлн. USD, то в 2015-м – 1,77 трлн., в 2016-м – 2,05 трлн., а на 2019 г. прогнозируется 3,6 трлн. USD. В Беларуси эти процессы тоже идут. Так, в 2010 г. в стране насчитывалось всего 1198 интернет-магазинов, в 2014-м – 3072, в 2015-м – уже 3431, а в 2017 г. – 14 482. При этом учредителями и владельцами 44% из них являются юридические лица, а остальных 56% – индивидуальные предприниматели. Товарооборот интернет-торговли за прошлый год оценивается в 19 млрд. BYN. Это немало, но всего лишь 2% розничного товарооборота республики (хотя, по мнению некоторых экспертов, уже 2,5%), а в Минске – 5%. Это и неудивительно: в столице зарегистрированы 64,3% всех интернет-магазинов. Но регионы «подтягиваются»: если несколько лет назад на их долю приходилось лишь 20% интернет-магазинов, то теперь – 36%, причем в Минской области – 14,9%, Гомельской – 4,9%, Брестской – 5,5%.
По словам И. Наркевич, белорусская инфраструктура интернет-торговли скопирована с европейской и мы приближаемся к ЕС по уровню доверия к e-commerce. Впрочем, ее ассортимент у нас пока существенно отличается от общего розничного товарооборота. Если в последнем на долю продовольственных товаров приходится более 50%, то в интернет-торговле почти 80% занимают непродовольственные товары.
География против лимитов
На отечественном рынке e-commerce лидируют такие структуры, как 21vek.by, Lamoda, Buslik, wildberries, shop.by, hit.by, oz.by, kupi.vip.by, uzelok.by, it.by. Специалисты онлайн-гипермаркета 21vek.by утверждают, что около 30% товарооборота приходится на продукцию отечественных производителей в тех группах, где присутствуют белорусские товары. Такой подход одобряется МАРТ, где всегда очень озабочены продвижением отечественных товаров. На круглом столе в пример поставили «Белпочту», зарегистрировавшую ресурс, на котором представлены 5,8 тыс. товаров от 270 белорусских производителей. Благодаря своей системе логистики «Белпочта» может доставлять товары в любой населенный пункт республики, даже такой, где живет всего 15–20 человек. Это огромное преимущество по сравнению с остальными участниками рынка, которые пока не продвинулись дальше райцентров. Впрочем, участники круглого стола не уточнили, насколько нашим компаниям вообще интересно продвижение в глубинку. Однако такой процесс должен идти, полагает замминистра, а для этого нужны стимулы со стороны государства.
Пока же главным конкурентом для белорусской е-торговли являются иностранные компании и продукция. По разным оценкам, пользователи Интернета покупают онлайн от 21% до 70% китайских товаров. Активно развивая платформы с представительством в России, китайцы уже захватили 11% всех продаж и останавливаться не собираются.
В значительной мере это стало результатом ограничений по стоимости (до 22 EUR) на товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях и экспресс-грузах. Между тем в России, Казахстане, Кыргызстане лимит беспошлинной пересылки составляет до 1000 EUR и вес до 30–31 кг, в Армении – до 150 USD и 20 кг. Поэтому если принимая Указ Президента от 11.02.2016 № 40, власти надеялись поставить заслон импорту и увеличить поступление таможенных платежей, то результат не совсем совпал с ожиданиями. Отчасти бюджет, возможно, и пополнился, но существенные потери понесла «Белпочта». Потерянные ею доходы «перехватили» российские структуры, которые тут же наперебой стали предлагать свои услуги по доставке посылок, заказанных в дальнем зарубежье. Теперь ставится вопрос о возвращении прежних норм посылок – до 200 EUR. К этому подталкивают и нормы Таможенного кодекса ЕАЭС, вступающего в силу с 1 января 2018 г. В России будут поэтапно снижать стоимостный лимит посылок до 500 EUR и 31 кг в 2018 г. и 200 EUR с тем же весом в 2019-м. В Беларуси, возможно, будет рассматриваться вопрос об увеличении лимита до прежних 200 EUR в месяц независимо от количества посылок – тоже поэтапно. Но пока его введение в МАРТ считают преждевременным.
Налоги
Радостным известием для участников e-commerce стало сообщение о возможности возвращения интернет-магазинам права применять упрощенную систему налогообложения. Как заявила И. Наркевич, соответствующие нормы включены в проект декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу». Также рассматривается возможность для интернет-магазинов не представлять сведения по товарообороту в Торговый реестр. В сочетании с обещанным мораторием на введение новых налогов до 2020 г. это может стать хорошим стимулом для развития интернет-торговли. Будем надеяться, что одновременно законодатели не забудут отменить норму, запрещающую применять УСН компаниям, размещающим рекламу интернет-магазинов. Возможно, потери СМИ от этого ограничения меньше, чем у государственных монополистов от других решений, но они были достаточно ощутимы.
Расчеты и технологии
Еще одним толчком для развития e-commerce может стать разрешение компаниям и платежным агрегаторам принимать платежи в пользу третьих лиц. Это позволит расширить ассортимент курьерских услуг и географию поставок товаров в регионы. До сих пор власти, видимо, опасаясь, что появится слишком серьезная конкуренция «Белпочте», не позволяли развивать такое направление, утверждая, что подобная деятельность будет считаться расчетно-кассовым обслуживанием и требует наличия банковской лицензии. Но теперь потребности развития рынка придется удовлетворить. Современные финтех-технологии, к примеру мастерчейн (инструмент взаимодействия между участниками финансового рынка на основе технологии распределенных реестров), вполне позволяют расширять способы оплаты. Остается определиться с деталями: урегулировать вопрос с помощью закона о платежных услугах (его проект уже разработан) или ускорить его решение путем принятия указа. Добавим, что одновременно придется урегулировать и налоговый аспект, чтобы подобные операции не оказались объектом обложения подоходным налогом.
Руководитель проекта Deal.by Максим Маринич приветствовал открытие возможностей для курьерских служб, их важность для построения эффективной логистической инфраструктуры. По его мнению, наличие платежей в пользу третьих лиц сделает весь товарооборот прозрачнее. Сегодня очевидна тенденция роста безналичных платежей: за полгода они увеличились на площадке Deal.by с 4% до 6%. Теперь необходимо ввести в законодательство понятие интернет-площадки (маркетплейса), определить ее статус, сферу применения, права, обязанности и гарантии, считает М. Маринич. По его мнению, интернет-площадки, на которых можно принимать, распределять и возвращать платежи, обеспечат безопасность сделок и привлекут поставщиков, поскольку располагают огромной покупательской аудиторией.
Поддерживая такую инициативу, И. Наркевич сообщила, что МАРТ готов внести соответствующие формулировки в Закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», чтобы снять ограничения для развития интернет-площадок. Заодно она предложила деловому сообществу заняться борьбой с «серой» торговлей. Сокращение числа проверок и проверяющих не должно привести к анархии. Поэтому часть функций государственного контроля придется взять на себя саморегулируемым структурам бизнеса. Именно им предлагается заняться «чисткой рядов» от недобросовестных участников, обеспечивать наличие на площадках только сертифицированных товаров, исключить возможность распространения «серых» товаров. «Интернет-торговля держится на таких 4 китах: хороший доступ, логистика, платежи и коммуникации в соцсетях, – заявила И. Наркевич. – Если вся инфраструктура работает, это повышает доверие потребителей к рынку e-commerce, пользовательское поведение становится более активным».
К сожалению, остается еще немало факторов, сдерживающих развитие электронной торговли. Одна из них – подключение к системе расчетов ЕРИП. Все признают, что для мелких интернет-магазинов она довольно сложна и они не могут себе позволить подключиться к ней напрямую. В этой схеме обычно участвуют посредники, но «Белгазпромбанк» обходится без них, предлагая свой вариант подключения.
Другая проблема – стоимость интернет-эквайринга. Участники круглого стола в очередной раз напомнили о необходимости перемен в этой области. Интернет-эквайринг сегодня обходится в 2–2,2% выручки, отметил совладелец онлайн-гипермаркета Сергей Вайнилович. По его мнению, это слишком дорого и затрудняет развитие системы стимулирования покупок. Банкиры объясняют дорогой эквайринг тем, что банк должен заплатить платежной системе. Так пора эти отношения пересматривать, приближать тарификацию к европейскому уровню, в т.ч. необходимо снизить и тариф ЕРИП, который составляет 2%. Заместитель начальника управления продаж розничных продуктов «Белгазпромбанка» Кирилл Бакиновский согласился с наличием проблемы, но попросил учесть, что в системе тарификации не все зависит от банка- эквайера напрямую.
Итак, отдельные барьеры на пути развития интернет-торговли в Беларуси могут в ближайшее время исчезнуть. С другими, по-видимому, придется разбираться гораздо дольше.
Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА
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