Интернет-торговля без барьеров: от обещаний к решениям и технологиям

Белорусской онлайн-торговле обещано множество приятных сюрпризов от законодателей. Ожидается отмена ряда ограничений, в т.ч. в налоговой сфере, улучшение платежных сервисов и других факторов, которые могут дать толчок к ускорению развития сектора e-commerce в нашей стране. Эти вопросы обсуждались на круглом столе, организованном «Белгазпромбанком».

В мире e-commerce развивается бурными темпами, признала заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич. Если в 2012 г. мировой объем продаж через Интернет составлял 1,06 трлн. USD, то в 2015-м – 1,77 трлн., в 2016-м – 2,05 трлн., а на 2019 г. прогнозируется 3,6 трлн. USD. В Беларуси эти процессы тоже идут. Так, в 2010 г. в стране насчитывалось всего 1198 интернет-магазинов, в 2014-м – 3072, в 2015-м – уже 3431, а в 2017 г. – 14 482. При этом учредителями и владельцами 44% из них являются юридические лица, а остальных 56% – индивидуальные предприниматели. Товарооборот интернет-торговли за прошлый год оценивается в 19 млрд. BYN. Это немало, но всего лишь 2% розничного товарооборота республики (хотя, по мнению некоторых экспертов, уже 2,5%), а в Минске – 5%. Это и неудивительно: в столице зарегистрированы 64,3% всех интернет-магазинов. Но регионы «подтягиваются»: если несколько лет назад на их долю приходилось лишь 20% интернет-магазинов, то теперь – 36%, причем в Минской области – 14,9%, Гомельской – 4,9%, Брестской – 5,5%.

По словам И. Наркевич, белорусская инфраструктура интернет-торговли скопирована с европейской и мы приближаемся к ЕС по уровню доверия к e-commerce. Впрочем, ее ассортимент у нас пока существенно отличается от общего розничного товарооборота. Если в последнем на долю продовольственных товаров приходится более 50%, то в интернет-торговле почти 80% занимают непродовольственные товары.

География против лимитов

На отечественном рынке e-commerce лидируют такие структуры, как 21vek.by, Lamoda, Buslik, wildberries, shop.by, hit.by, oz.by, kupi.vip.by, uzelok.by, it.by. Специалисты онлайн-гипермаркета 21vek.by утверждают, что около 30% товарооборота приходится на продукцию отечественных производителей в тех группах, где присутствуют белорусские товары. Такой подход одобряется МАРТ, где всегда очень озабочены продвижением отечественных товаров. На круглом столе в пример поставили «Белпочту», зарегистрировавшую ресурс, на котором представлены 5,8 тыс. товаров от 270 белорусских производителей. Благодаря своей системе логистики «Белпочта» может доставлять товары в любой населенный пункт республики, даже такой, где живет всего 15–20 человек. Это огромное преимущество по сравнению с остальными участниками рынка, которые пока не продвинулись дальше райцентров. Впрочем, участники круглого стола не уточнили, насколько нашим компаниям вообще интересно продвижение в глубинку. Однако такой процесс должен идти, полагает замминистра, а для этого нужны стимулы со стороны государства.

Пока же главным конкурентом для белорусской е-торговли являются ино­странные компании и продукция. По разным оценкам, пользователи Интернета покупают онлайн от 21% до 70% китайских товаров. Активно развивая платформы с представительством в России, китайцы уже захватили 11% всех продаж и останавливаться не собираются.

В значительной мере это стало результатом ограничений по стоимости (до 22 EUR) на товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях и экспресс-грузах. Между тем в России, Казахстане, Кыргызстане лимит беспошлинной пересылки составляет до 1000 EUR и вес до 30–31 кг, в Армении – до 150 USD и 20 кг. Поэтому если принимая Указ Президента от 11.02.2016 № 40, власти надеялись поставить заслон импорту и увеличить поступление таможенных платежей, то результат не совсем совпал с ожиданиями. Отчасти бюджет, возможно, и пополнился, но существенные потери понесла «Белпочта». Потерянные ею доходы «перехватили» российские структуры, которые тут же наперебой стали предлагать свои услуги по доставке посылок, заказанных в дальнем зарубежье. Теперь ставится вопрос о возвращении прежних норм посылок – до 200 EUR. К этому подталкивают и нормы Таможенного кодекса ЕАЭС, вступающего в силу с 1 января 2018 г. В России будут поэтапно снижать стоимостный лимит посылок до 500 EUR и 31 кг в 2018 г. и 200 EUR с тем же весом в 2019-м. В Беларуси, возможно, будет рассматриваться вопрос об увеличении лимита до прежних 200 EUR в месяц независимо от количества посылок – тоже поэтапно. Но пока его введение в МАРТ считают преждевременным.

Налоги

Радостным известием для участников e-commerce стало сообщение о возможности возвращения интернет-магазинам права применять упрощенную систему налогообложения. Как заявила И. Наркевич, соответствующие нормы включены в проект декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу». Также рассматривается возможность для ин­тернет-магазинов не представлять сведения по товарообороту в Торговый реестр. В сочетании с обещанным мораторием на введение новых налогов до 2020 г. это может стать хорошим стимулом для развития интернет-торговли. Будем надеяться, что одновременно законодатели не забудут отменить норму, запрещающую применять УСН компаниям, размещающим рекламу интернет-­магазинов. Возможно, потери СМИ от этого ограничения меньше, чем у государственных монополистов от других решений, но они были достаточно ощутимы.

Расчеты и технологии

Еще одним толчком для развития e-commerce может стать разрешение компаниям и платежным агрегаторам принимать платежи в пользу третьих лиц. Это позволит расширить ассортимент курьерских услуг и географию поставок товаров в регионы. До сих пор власти, видимо, опасаясь, что появится слишком серьезная конкуренция «Белпочте», не позволяли развивать такое направление, утверждая, что подобная деятельность будет считаться расчетно-кассовым об­служиванием и требует наличия банковской лицензии. Но теперь потребности развития рынка придется удовлетворить. Современные финтех-технологии, к примеру мастерчейн (инструмент взаимодействия между участниками финансового рынка на основе технологии распределенных реестров), вполне поз­воляют расширять способы оплаты. Остается определиться с деталями: урегулировать вопрос с помощью закона о платежных услугах (его проект уже разработан) или ускорить его решение путем принятия указа. Добавим, что одновременно придется урегулировать и налоговый аспект, чтобы подобные операции не оказались объектом обложения подоходным налогом.

Руководитель проекта Deal.by Максим Маринич приветствовал открытие воз­можностей для курьерских служб, их важность для построения эффективной логистической инфраструктуры. По его мнению, наличие платежей в пользу третьих лиц сделает весь товарооборот прозрачнее. Сегодня очевидна тенденция роста безналичных платежей: за полгода они увеличились на площадке Deal.by с 4% до 6%. Теперь необходимо ввести в законодательство понятие интернет-площадки (маркетплейса), оп­ределить ее статус, сферу применения, права, обязанности и гарантии, считает М. Маринич. По его мнению, интернет-площадки, на которых можно принимать, распределять и возвращать платежи, обеспечат безопасность сделок и привлекут поставщиков, поскольку рас­полагают огромной покупательской аудиторией.

Поддерживая такую инициативу, И. Наркевич сообщила, что МАРТ готов внести соответствующие формулировки в Закон «О государственном регулировании торговли и об­щественного питания в Рес­публике Беларусь», чтобы снять ограничения для развития интернет-­площадок. Заодно она пред­ложила деловому сообществу заняться борьбой с «серой» тор­говлей. Со­кращение числа проверок и проверяющих не дол­жно привести к анархии. Поэтому часть функций государственного кон­троля придется взять на себя саморегулируемым структурам бизнеса. Имен­но им предлагается заняться «чис­ткой рядов» от недобросовестных участников, обеспечивать наличие на площадках только сертифицированных товаров, исключить возможность распространения «серых» товаров. «Интернет-торговля дер­жится на таких 4 китах: хороший доступ, логистика, платежи и коммуникации в соцсетях, – заявила И. Наркевич. – Если вся инфраструктура работает, это повышает доверие потребителей к рынку e-commerce, пользовательское поведение становится более активным».

К сожалению, остается еще немало факторов, сдерживающих развитие электронной торговли. Одна из них – под­ключение к системе расчетов ЕРИП. Все признают, что для мелких интернет-магазинов она довольно сложна и они не могут себе позволить подключиться к ней напрямую. В этой схеме обычно участвуют по­средники, но «Белгазпромбанк» обходится без них, пред­лагая свой вариант подключения.

Другая проблема – стоимость интернет-эквайринга. Участники круглого стола в очередной раз напомнили о необходимости перемен в этой области. Интернет-эквайринг сегодня обходится в 2–2,2% выручки, отметил совладелец онлайн-гипермаркета Сергей Вайнилович. По его мнению, это слишком дорого и затрудняет развитие системы стимулирования покупок. Банкиры объясняют дорогой эквайринг тем, что банк должен заплатить платежной системе. Так пора эти отношения пересматривать, приближать тарификацию к европейскому уровню, в т.ч. необходимо снизить и тариф ЕРИП, который составляет 2%. Заместитель начальника уп­равления продаж розничных продуктов «Белгазпромбанка» Кирилл Бакиновский согласился с наличием проблемы, но попросил учесть, что в системе тарификации не все зависит от банка- эквайера напрямую.

Итак, отдельные барьеры на пути развития интернет-­тор­говли в Беларуси могут в ближайшее время исчезнуть. С другими, по-видимому, придется раз­бираться гораздо дольше.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА