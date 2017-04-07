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Инструкция о банковском переводе: есть изменения
Постановлением Правления Нацбанка от 21.02.2017 № 73 (далее – постановление № 73), большинство положений которого вступают в силу с 4 июля 2017 г., внесены изменения в Инструкцию о банковском переводе, утв. постановлением Правления Нацбанка от 29.03.2001 № 66 (далее – Инструкция).
Общие положения
Согласно действующей редакции ч. 1 п. 2 Инструкции под электронным сообщением понимается сообщение в электронном виде, связанное с осуществлением банком банковских операций или содержащее информацию о проведенных переводах денежных средств, другую информацию о предоставляемых и предоставленных услугах банка, которое передается (принимается) посредством систем дистанционного банковского обслуживания в соответствии с договором между банком и клиентом с соблюдением процедур безопасности. С 4 июля 2017 г. электронным будет считаться сообщение, сформированное с помощью программно-аппаратных средств и технологий (ПТС), применяемых по соглашению банка с клиентом, и содерж...
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