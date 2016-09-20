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№72 (1979) от 20.09.2016

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№72 (1979) от 20.09.2016

19 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Иностранный элемент отсутствует

20.09.2016

Филиалы юридических лиц РБ, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории иностранного государства, при заключении между собой договора строительного субподряда от имени юридических лиц на территории иностранного государства в качестве применимого права выбрали право иностранного государства. Правильно ли сделан выбор применимого права?

Нет, не правильно.

В соответствии со ст. 1093 ГК право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо осложненным иным иностранным элементом, определяется на основании Конституции Республики Беларусь, ГК, иных законодательных актов, международных договоров Республики Беларусь и не противоречащих законодательству РБ международных обычаев.

Согласно ст. 1124 ГК (коллизионная норма) стороны договора могут при заключении договора или в последующем избрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по такому договору, если это не противоречит законодательству.

В...

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