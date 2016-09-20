Иностранный элемент отсутствует

Филиалы юридических лиц РБ, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории иностранного государства, при заключении между собой договора строительного субподряда от имени юридических лиц на территории иностранного государства в качестве применимого права выбрали право иностранного государства. Правильно ли сделан выбор применимого права?

Нет, не правильно.

В соответствии со ст. 1093 ГК право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо осложненным иным иностранным элементом, определяется на основании Конституции Республики Беларусь, ГК, иных законодательных актов, международных договоров Республики Беларусь и не противоречащих законодательству РБ международных обычаев.

Согласно ст. 1124 ГК (коллизионная норма) стороны договора могут при заключении договора или в последующем избрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по такому договору, если это не противоречит законодательству.

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