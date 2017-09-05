Иностранная безвозмездная помощь и налог на прибыль

Порядок обложения налогом на прибыль иностранной безвозмездной помощи разъяснило МНС письмом от 22.08.2017 № 2-2-10/01528. В этом письме говорится следующее.

1. На основании п. 2 и подп. 3.8 п. 3 ст. 128 НК стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), имущественных прав, иных активов, суммы безвозмездно полученных денежных средств подлежат включению в состав внереализационных доходов на дату их поступления, определяемую плательщиком как дата признания доходов в бухучете. При этом товары (работы, услуги), имущественные права, денежные средства, безвозмездно полученные в качестве иностранной безвозмездной помощи (далее – ИБП) в порядке и на условиях, установленных Президентом, в состав внереализационных доходов не включаются (подп. 4.9.6 п. 4 ст. 128 НК).

С 4.03.2016 г. порядок получения ИБП регулируется Декретом Президента от 31....