Инновации без рубильника

В Беларуси всегда находятся желающие придумать и реализовать перспективный инновационный проект. К сожалению, часто такие инициативы сталкиваются с непредвиденными препятствиями, причины которых кроются в хитросплетениях законодательства и правоприменительной практики.

Супруги Дмитрий и Ольга Захаревичи не первый год занимаются разработкой и производством изделий для социальной сферы и здравоохранения. Они изготавливают пожаробезопасные противопролежневые матрасы и подушки из натуральных тканей, которые не промокают, предотвращают развитие и распространение инфекций и способны обеспечить уход за лежачими больными на качественно новом уровне. В перечне выпускаемой ими продукции также матрасы для спинальных отделений больниц, анатомические подушки для инвалидных кресел, многоразовые подгузники. Все разработки запатентованы в Беларуси и России.

В отличие от легковоспламеняющихся поролоновых матрацев, которые до сих пор применяются в СНГ, эта продукция безопасна, что сегодня весьма актуально. Не случайно в России из-за высокой смертности при пожарах в домах-интернатах рассматривается вопрос о создании в Смоленске на базе протезно-ортопедического завода совместного предприятия по выпуску разработанных в Беларуси изделий.

В прошлом году проект Захаревичей вошел в 30 лучших по итогам конкурса «Лучший инновационный проект», проведенного Госкомитетом по науке и технологиям Республики Беларусь, а на всероссийском конкурсе в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», где было представлено 3600 проектов из 87 регионов РФ, получил золотую медаль.

До сих пор супруги обходились минимальными ресурсами: Ольга и Дмитрий сами разрабатывают изделия, испытывают их, производят и продают. Но даже такими силами удалось довести выручку в I полугодии 2013 г. до 1 млрд. Br. Планам расширения производства помешала болезнь Д.Захаревича (сейчас он является инвалидом). Лишь в конце 2015 г., зарегистрировав предприятие «Инновационные перспективы», супруги попытались возобновить работу и вскоре столкнулись с проблемами.

В марте т.г. «Инновационные перспективы» заключили со столичным ЖРЭО Октябрьского района (далее – ЖРЭО) договор на аренду пустующих помещений. Захаревичи намеревались оборудовать здесь рабочие места, нанять сотрудников и начать выпуск продукции в более значительном объеме. Выбор пал именно на эти площади во многом из-за наличия пандуса при входе в здание, т.к. предполагалось, что более половины рабочих мест будут заняты инвалидами.

Однако, заключая договор, предприниматель не придал значения одному нюансу: в нем было указано, что энергоснабжающей организацией является ПЧУП «Компонент». Это предприятие арендовало эти и другие площади ранее, но затем отказалось от трех помещений, которые приглянулись «Инновационным перспективам». Оказалось, что подача электроэнергии возможна лишь с «территории» «Компонента». Кто владеет рубильником – тот и контролирует ситуацию. А найти общий язык с соседом Д.Захаревичу не удалось – то ли тот пожелал вернуть площади, занятые новым арендатором, то ли нашлись другие причины.

В результате «Инновационные перспективы» оказались в помещениях без освещения, работать здесь невозможно. Заключать с ними договор электроснабжения отказываются как «Компонент», так и ЖРЭО. И вместо выпуска социально значимой инновационной продукции пришлось писать запросы и ходить по инстанциям.

Министерство энергетики, разбираясь в ситуации, ответило Д.Захаревичу, что в соответствии со ст. 577 ГК по договору аренды арендатор не является владельцем переданного в аренду имущества (объектов электроснабжения) и, в свою очередь, не может представить в энергоснабжающую организацию правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объект электроснабжения. Арендодатель должен заключить с арендатором договор о взаимоотношениях в части электроснабжения и производить расчеты с энергоснабжающей организацией за потребленную электрическую энергию по тарифам, установленным для него и арендатора. При этом именно ЖРЭО должно обеспечить элекротроснабжение обоих арендаторов на равных условиях. Для этого в срок до 1 августа т.г. следовало привести в соответствие с законодательством в области электроснабжения договоры аренды с обоими предприятиями, а также уведомить филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» о заключении этих договоров аренды, а также об иных арендаторах организации.

Но вместо выполнения этих предписаний ЖРЭО подало в суд иск о выселении «Инновационных перспектив», ссылаясь на пункт договора аренды, позволяющий каждой из сторон в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от него, предварительно уведомив об этом другую сторону за один месяц. Д.Захаревич сегодня очень жалеет, что подписал договор, не проконсультировавшись с опытным юристом. Сам же он не увидел для себя угрозы в этом пункте. Ведь, по распространенному убеждению, сегодня сдать пустующие помещения в аренду сложно из-за падения спроса. Но в ЖРЭО, по-видимому, не слишком беспокоятся о конъюнктуре рынка недвижимости.

Поскольку уведомление об одностороннем расторжении договора было датировано еще началом июня, в июле, по мнению ЖРЭО, договор аренды можно считать расторгнутым. Поэтому ЖРЭО обратилось в суд с требованием выселить ответчика из арендованных помещений, взыскав с него в пользу истца расходы по оплате госпошлины.

Все жалобы, с которыми Д.Захаревич неоднократно обращался в Минжилкомхоз, в администрацию района, другие органы, пересылаются в ЖРЭО. «Складывается впечатление, что нас никто не слышит и слышать не желает, – говорит предприниматель. – Все ответы сводятся к одному: договаривайтесь с «Компонентом». Но как это сделать на практике?».

В итоге деятельность «Инновационных перспектив» оказалась замороженной. Не удалось даже изготовить образцы для выставки в России, в которой минское предприятие собиралось участвовать. Естественно, срыв этих планов негативно повлияет на возможность получения заказов. Неужели это и есть политика импортозамещения, экспортной ориентированности, развития инноваций, поддержки малого бизнеса и вовлечения в оборот неэффективно используемых помещений, недоумевает Д.Захаревич. Он надеется, что ему удастся донести информацию о ситуации, в которой он не по своей вине оказался, до Президента, раз уж не хотят помочь остальные инстанции.

Кстати, вопрос о том, что малый и средний бизнес не видит настоящей поддержки со стороны государства и местных властей, поднимался на прошлой неделе на расширенном заседании постоянной комиссии Палаты представителей по экономике в ходе обсуждения проекта бюджета-2017. Председатель комиссии Виктор Валюшицкий подчеркнул, что без развития этого сектора отечественная экономика успешно работать не сможет, но предпринимателям мешают многочисленные административные барьеры: «Мы на всех уровнях твердим о поддержке малого и среднего бизнеса, а в жизни человек, рискнувший открыть свое дело, должен подготовить кучу документов, пройти длинный путь получения многочисленных разрешений, согласований, справок, и за все это он должен платить, платить и платить».

Анна ФЕДОРОВА