Информация летит быстрее товара

С 1 апреля авиаперевозчики обязаны будут подавать информацию о товарах до их ввоза на территорию ЕАЭС. С этой даты вступает в силу решение Коллегии ЕЭК от 1.12.2015 № 158 о введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом.

С 1 апреля авиаперевозчик до прибытия на союзную территорию должен будет подать таможенному органу сведения о воздушном судне и маршруте полета, в т.ч. знаки национальной принадлежности и регистрационные знаки воздушного судна, наименование эксплуатирующей организации, номер рейса, аэропорты убытия и прибытия, планируемое время прибытия.

Кроме стандартных сведений о товаре, содержащихся в транспортных документах, авиаперевозчики заведомо должны будут уведомлять о наличии на борту товаров, ввоз которых ограничен либо запрещен на территорию ЕАЭС. Информировать таможенные службы нужно будет также о ввозе оружия, боеприпасов, лекарственных средств, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества.

Таможенный орган может отказать в принятии предварительной информации в случае ее недостоверности, неполноты либо несоответствия техническим требованиям, представив соответствующее обоснование. После исправления недостатков авиаперевозчик сможет подать предварительную информацию повторно.

Товары, по которым не представлена предварительная информация, будут отнесены к области риска. Кроме этого, проект Таможенного кодекса ЕАЭС позволяет закрепить на национальном уровне ответственность за непредставление информации.

Решение № 158 позволит уполномоченным органам заведомо до прибытия судна в аэропорт определиться с формой таможенного контроля, выявить товары, требующие повышенного внимания, что сократит время разгрузки борта и выпуска остальных товаров.

В дальнейшем планируется расширить состав предварительно представляемой информации сведениями, используемыми в целях ускорения совершения таможенных операций. Согласно проекту Таможенного кодекса ЕАЭС предварительная информация может использоваться в качестве уведомления о прибытии, декларации транспортного средства международной перевозки, транзитной декларации и др. В настоящее время ЕЭК совместно с уполномоченными госорганами и бизнесом стран ЕАЭС разрабатывают решения, которые реализуют эти нормы по каждому виду транспорта.

В Комиссии считают, что институт предварительного информирования уникален: в нем полностью отсутствует бумажный документооборот. Ранее такой технологии во взаимоотношениях участников внешнеэкономической деятельности и государственных контролирующих органов не было. Решение № 158 является очередным шагом к цифровой трансформации ведения внешнеэкономической деятельности в Союзе.