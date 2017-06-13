Инфляция в мае замедлилась

102,7% составил в Беларуси индекс потребительских цен за 5 месяцев текущего года, сообщает Белстат. За май цены в республике выросли всего на 0,3%, а в годовом исчислении (январь–май к аналогичному периоду прошлого года) – на 7,1%.

Таким образом, темпы инфляции после всплеска в апреле в мае вернулись к мартовскому уровню. Это позволяет удерживаться в рамках годового прогноза. Базовый индекс потребительских цен (исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера) в мае т.г. к апрелю со­ставил 100,2%, а к декабрю 2016 г. – 101,2%. При этом наиболее выраженные ин­фляционные процессы по-­преж­нему наблюдаются в сфере услуг (с учетом повышения административно регулируемых цен и тарифов), а также в сегменте продовольственных товаров.

Так, в мае эти тенденции в основном сохранились. Потребительские цены на продовольственные товары, по данным Белстата, выросли на 0,6%, с начала года – на 3%.

В целом продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подорожали на 0,49%, а за январь–май – на 2,94%. В частности, цены на мясо и мясопродукты за май выросли на 0,06%, на рыбу и рыбопродукты – на 0,71%, молоко, молочные продукты – на 0,46%, муку пшеничную – на 1,58%, масло животное – на 0,44, оливковое – на 1,88%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 0,09%, кофе – на 1,56%. В то же время за май цены на яйца куриные снизились на 4,46%, сахар-песок – на 0,38%, растительное масло (кроме оливкового) – на 2,11%, сыры – на 0,05%, крупу и бобовые – на 1,14%, макаронные изделия – на 0,57%, кондитерские изделия – на 0,31%, чай – на 0,81%.

Цены на плодоовощную продукцию в целом увеличились за май на 3,14%, в т.ч. на картофель – на 34,97%, фрукты – на 11,1%, а овощи – подешевели на 12,6%. Цены на табачные изделия увеличились за май на 0,14%, с начала года – на 0,95%, на алкогольные напитки – на 0,04% и 1,45% соответственно. При этом больше всего в мае подорожало пиво – на 1,31%.

Цены на непродовольственные товары в мае в целом сократились на 0,2%, а с начала года – выросли на 1,1%. На отдельные товарные группы цены росли разнонаправленно и с различными темпами – во многом под влиянием рыночных факторов. Так, за май т.г. цены на одежду снизились на 0,31%, обувь – на 1,49%, медикаменты – на 0,83%, мебель – на 0,74%, телерадиотовары – на 0,77%, галантерею – на 0,19%, часы – на 0,1%, легковые автомобили – на 1,51%, велосипеды и мотоциклы – на 0,47%, ювелирные изделия – на 1,35%.

В то же время ткани и пряжа подорожали за май на 0,2%, ковры и ковровые изделия – на 1,03%, текстильные изделия – на 0,42%, электротовары – на 0,25%, стройматериалы – на 0,11%, печатные издания – на 0,32%, синтетические моющие средства – на 0,07%, парфюмерно-косметические товары – на 0,31%, Цены на бензин выросли в мае на 0,83%, дизтопливо – на 0,78%, на газовое моторное топливо – на 1,28%.

Тарифы на услуги увеличились за май на 0,3%, а с начала года – на 4,4%. При этом тарифы на жилищно-коммунальные ус­луги выросли за месяц всего на 0,33% (в т.ч. отопление – на 2,87%, а холодное водоснабжение и канализация – на 0,12%). Тарифы на услуги связи увеличились на 0,19%, гостиниц – на 0,64%, медицинские – на 0,24%, санаторно-оздоровительные – на 0,97%, туристические – на 0,92%, пассажирского транспорта – на 1,21%, в т.ч. железнодорожного – на 3,65%. Бытовые услуги подешевели на 0,0,7% (за счет ритуальных услуг, ремонта стиральных машин, фотоателье и прачечных), культуры – на 1,38%.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В России в мае т.г. инфляция составила 0,4%, с начала 2017 г. – 1,7%, в Казахстане – 0,5% и 3,3% соответственно, в Украине – 1,3 и 6,2%.