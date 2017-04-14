Инфляция в I квартале втрое ниже прогноза

101,7% составил в Беларуси индекс потребительских цен за I квартал текущего года, сообщает Белстат. За март цены в республике выросли всего на 0,3%, а в годовом исчислении (январь–март к аналогичному периоду прошлого года) – на 7,62%.

Потребительские цены на продовольственные товары за март сократились на 0,1%, с начала года – выросли на 1,5%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подешевели на 0,2%, а за I квартал подорожали на 1,61%. В частности, цены на мясо и мясопродукты за март, по данным Белстата, снизились на 0,93% (особенно на свинину), на рыбу и рыбопродукты – на 0,35%, яйца куриные – на 0,69%, сахар-песок – на 0,27%, растительное масло (кроме оливкового) – на 1,05%, оливковое – на 0,76%, соль – на 0,25%, кофе – на 1,03%, кондитерские изделия – на 0,08%. В то же время за март молоко, молочные продукты подорожали на 0,75%, сыры – на 0,36%, масло животное – на 0,15%, мука пшеничная – на 1,53%, макаронные изделия – на 1,42%, крупа и бобовые – на 0,33%, хлеб – на 0,13%, чай – на 0,44%. Цены на плодо­овощную продукцию в целом снизились за март на 0,29%, однако на картофель они выросли – на 7,45%, фрукты – на 2,4%, тогда как овощи подешевели на 5,54%. Цены на табачные изделия увеличились за март на 0,07%, с начала года – на 0,55%, на алкогольные напитки – снизились на 0,04%, а за 3 месяца выросли на 1,25%.

В общественном питании цены выросли за месяц на 0,42%, а с начала года – на 1,39%.

Цены на непродовольственные товары выросли за март на 0,3%, а за I квартал – на 1,1%. На отдельные товарные группы цены росли разнонаправлено и с различными темпами – во многом под влиянием рыночных факторов. Так, за март одежда подорожала всего на 0,41%, ткани и пряжа – на 0,73%, галантерея – на 0,64%, электротовары – на 0,06%, часы – на 1,05%, парфюмерно-косметические то­вары – на 0,76%, письменные принадлежности – на 0,23%, синтетические моющие средства – на 1,2%, легковые автомобили – на 1,77%. Обувь подешевела на 0,8%, ювелирные изделия – на 0,38%, ковры и ковровые изделия – на 1,89%, мебель – на 0,01%, стройматериалы – на 0,28%, телерадиотовары – на 1,37%, медикаменты – на 0,15%. После долгого перерыва бензин в марте и с начала года подорожал на 1,75%, дизтопливо – на 1,63%, а газовое моторное топ­ливо – на 4,19%. Так что принятая «Белнефтехимом» с приходом весны стратегия повышения цен «по копеечке» принесла вполне весомые результаты.

Самым уязвимым «инфляционным звеном» остаются тарифы на услуги. Они увеличились за март на 1,2%, а с начала года – на 3%. Так, тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 2,16%, а с начала года – на 8,21%. Основными драйверами роста в марте стали холодное водоснабжение (+16,52%) и пользование лифтом (+9,49%). Также выросли тарифы на услуги связи – на 2,31% (в т.ч. на междугородные, международные телефонные разговоры – на 6,72%, почтовые марки – на 16,43%, за подключение к сети Интернет – на 6,46%), услуги дошкольных учреждений – на 1,78%, медицинские – на 0,5%, туристические – на 1,67%, культуры – на 0,78%. В то же время бытовые услуги подешевели на 0,95%, услуги гостиниц – на 0,11%, общежитий – на 0,15%, железнодорожного пассажирского транспорта – на 3,54%, автомобильного междугородного сообщения – на 0,43%.

ТАКИМ образом, инфляция оказалась почти втрое ниже 4,8% – уровня, запланированного на I квартал постановлением Сов­мина от 8.12.2016 № 1008 «О реализации задач социально-­экономического развития Рес­публики Беларусь на 2017 год». Это позволяет надеяться на выполнение годового прогноза (9%) и подтверждает выводы Нацбанка, послужившие основанием для снижения ставки рефинансирования в текущем году. Министерство антимонопольного регулирования и тор­говли тоже получило дополнительные аргументы к своему недавнему заявлению о мониторинге в области ценообразования, где МАРТ является регулятором. Напомним, оно предложило гражданам и юридическим лицам сообщать на «горячие линии» в министерстве и его территориальных органах о фак­тах роста цен с указанием названия субъекта хозяйствования, места его расположения, наименования товара (услуги), а также информации об изменившихся ценах. Обещается, что каждый факт будет изучен, а при необходимости будут приняты меры в соответствии с законодательством. Впрочем, сфера применения этих мер довольно ограничена: государственное регулирование цен предусмотрено лишь для узкого круга социально-значимых товаров и услуг.

Вероятно, несмотря на снижение инфляции, фактов роста цен будет достаточно и обоснование для этого найдется. Не одна компания, по примеру нефтепереработчиков, пожалуется на необходимость дальнейшего развития и модернизации, поиска ресурсов на финансирование инвестиционных проектов, негативные внешние факторы, влияние конъюнк­туры рынка и необходимость повышения рентабельности. Правда, задачу 25-процентного снижения себестоимости никто не отменял, но и зарплату до 1000 BYN предписано увеличивать. Так что на отдельные товары «поэтапно и постепенно» цены еще вырастут.

Тем временем

В России по итогам марта т.г. инфляция составила 0,1%, а с начала 2017 г. – 1%, в Казахстане – 0,5% и 2,3% соответственно, в Украине – 1,8% и 3,9%.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ