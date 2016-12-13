Инфляция держится в плановых границах

В ноябре потребительские цены в Беларуси выросли на 0,8%, за 11 месяцев – на 10,1%, а в годовом исчислении (январь–ноябрь т.г. к январю–ноябрю 2015 г.) – на 12%, сообщает Белстат. При этом основной вклад в инфляцию внесли продовольственные товары.

Потребительские цены на продовольственные товары в прошедшем месяце увеличились сразу на 1,5% по сравнению с октябрем и на 9,4% с начала года, на непродовольственные – на 0,1 и 7,4% соответственно. В целом продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подорожали на 1,4%, а с начала года – на 9,4%. При этом мясо и мясопродукты в ноябре подорожали на 1,66%, молоко и молочные продукты – на 1,37%, масло животное и оливковое – на 3,5%, яйца куриные – на 5,6%, соль пищевая – на 2,04%, мука пшеничная – на 1,4%, рис – на 1,9%, макаронные изделия – на 1,75%, кондитерские изделия – на 1%, картофель – на 3,7%, овощи – на 14,7%, напитки алкогольные – на 1,9%, а табачные изделия – всего на 0,2%.

При этом остается весомым вклад регулируемых цен в инфляцию. По данным Белстата, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре т.г. по сравнению с октябрем составил 100,7%, с декабрем 2015 г. – 109,9%.

Цены на непродовольственные товары растут гораздо медленнее. Например, в ноябре цены на одежду, электротовары, стройматериалы, автомобили и запчасти, медикаменты вообще снизились на 0,1%, телерадиотовары – на 0,33%, обувь – на 0,7%, ювелирные изделия – на 1,9%. В то же время за месяц на ткани, пряжу и текстильные изделия цены выросли всего на 0,4%, ковры и ковровые изделия – на 0,14%, письменные принадлежности – на 0,7%, мебель – на 0,26%, парфюмерно-косметические товары – на 0,35%, синтетические моющие средства – на 0,65%, часы – на 0,8%.

Тарифы на услуги, увеличились за ноябрь всего на 0,3%, что позволило удержать их рост с начала года на уровне 16,3%. Этому способствовало снижение жилищно-коммунальных тарифов на 0,09% и скромный (менее 0,5%) рост тарифов на большинство остальных услуг (в т.ч. на медицинские и гостиничные – на 0,4%, банковские, санаторно-оздоровительные и туристические – 0,3%). Исключение составляют бытовые услуги, которые подорожали за ноябрь на 1,78%.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ