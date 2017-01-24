Вопрос-ответ
Индивидуальная норма рабочего времени
Работнику установлен режим рабочего времени с предоставлением выходных дней по скользящему графику, суммированный учет рабочего времени с периодом 1 год. Работнику был предоставлен трудовой отпуск с 14.06.2016 г. по 9.07.2016 г. На весь период отпуска приходится 19 рабочих дней по 5-дневной 40-часовой рабочей неделе.
Как произвести расчет индивидуальной нормы рабочего времени?
Индивидуальную норму рабочего времени на 2016 г. рассчитаем для следующих случаев:
1) Трудовой отпуск запланирован в графике работ (сменности).
Индивидуальная норма рабочего времени рассчитывается умножением количества рабочих дней в рабочем периоде (исключая календарные дни трудового отпуска) на ежедневную продолжительность рабочего времени, установленную правилами внутреннего трудового распорядка (например, 8 часов) с учетом сокращения продолжительности работы в дни, непосредственно предшествующие государственным праздникам и праздничным дням, объявленным нерабочими: 1886 часов ((8 часов х 234 дня) + (7 часов х 2 дня)).
2) Трудовой отпуск предоставляется работнику в кал...