Индивидуальная норма рабочего времени

Работнику установлен режим рабочего времени с предоставлением выходных дней по скользящему графику, суммированный учет рабочего времени с периодом 1 год. Работнику был предоставлен трудовой отпуск с 14.06.2016 г. по 9.07.2016 г. На весь период отпуска приходится 19 рабочих дней по 5-дневной 40-часовой рабочей неделе.

Как произвести расчет индивидуальной нормы рабочего времени?