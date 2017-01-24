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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Индивидуальная норма рабочего времени

24.01.2017
Индивидуальная норма рабочего времени

Работнику установлен режим рабочего времени с предоставлением выходных дней по скользящему графику, суммированный учет рабочего времени с периодом 1 год. Работнику был предоставлен трудовой отпуск с 14.06.2016 г. по 9.07.2016 г. На весь период отпуска приходится 19 рабочих дней по 5-дневной 40-часовой рабочей неделе.

Как произвести расчет индивидуальной нормы рабочего времени?

Индивидуальную норму рабочего времени на 2016 г. рассчитаем для следующих случаев:

1) Трудовой отпуск запланирован в графике работ (сменности).

Индивидуальная норма рабочего времени рассчитывается умножением количества рабочих дней в рабочем периоде (исключая календарные дни трудового отпуска) на ежедневную продолжительность рабочего времени, установленную правилами внутреннего трудового распорядка (например, 8 часов) с учетом со­кращения продолжительности работы в дни, непосред­ственно предшествующие государственным празд­никам и праздничным дням, объявленным нерабочими: 1886 часов ((8 часов х 234 дня) + (7 часов х 2 дня)).

2) Трудовой отпуск предоставляется работнику в кал...

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