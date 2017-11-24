Индекс оправдывает название

Большинство белорусских предпринимателей считает ситуацию в экономике нестабильной, но уже видит серьезные улучшения и начинает верить в будущее. Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского исследования «Индекс делового оптимизма» (ИДО), проведенного Республиканской конфедерацией предпринимательства.

В ходе измерения ИДО по всей стране было опрошено 507 респондентов, включая индивидуальных предпринимателей, представителей микро-, малых, средних и крупных компаний во всех регионах республики. Многие из них продемонстрировали рекордный оптимизм: 22,7% участников исследования заявили, что состояние белорусской экономики улучшилось. Это в 3,4 раза больше, чем в предыдущем февральском исследовании (см. «ЭГ» № 17 от 3.03.2017), и рекордный показатель за 5 лет. Число тех, кто видит ухудшение ситуации, за полгода сократилось с 74,4% до 47,9% (почти вдвое меньше, чем в сентябре 2016 г.). Правда, не заметивших изменений стало в 1,8 раза больше – 29,2%, зато затруднившихся ответить осталось всего 0,2% против 1,8% полгода назад. Можно порадоваться столь позитивной динамике, а заодно – определенности мнений.

ОЦЕНКИ респондентами собственного бизнеса тоже существенно улучшились. Доля тех, кому удается удержать свое дело без изменений, выросло с февральских 17,9% до 25,8%, немного не дотянув до уровня 2-летней давности. Ухудшение отметили только 46,5% – в 1,5 раза меньше, чем полгода назад, а улучшение – 27,6% – вдвое больше.

Число тех, кто надеется на лучшее в стране и для себя лично, заметно увеличилось. Так, улучшения состояния отечественной экономики и своего бизнеса в ближайшие полгода ожидают 16,8 и 32,5% респондентов (год назад – 8,3 и 4,2%), а ухудшения – 34,9 и 21,7% (годом ранее – 56,9 и 46,5%). По мнению 44,2 и 38,5% опрошенных, ничего не изменится, а 4,1 и 7,3% затруднились с ответом. Примерно в такой же пропорции меняются оценки перспектив изменения отдельных факторов ведения бизнеса в ближайшие полгода (см. таблицу).

Таким образом, бизнес все еще скептически оценивает перспективы создания новых рабочих мест, но больше верит в восстановление роста производства и спроса, а также в улучшение денежно-кредитной политики.

ПАРАДОКСАЛЬНО, что позитивные настроения в отношении состояния и перспектив экономики сочетаются у респондентов с ухудшением оценки диалога бизнеса и власти. Позитивно его оценили только 9,7% респондентов – на 1,8 п.п. меньше, чем в феврале, и на 4,9 п.п. – чем год назад. Не устраивает этот диалог 69,8% опрошенных (годом ранее – 68,4%), а 20,5% затруднились ответить. В исследовании не уточняется, что именно не удовлетворяет бизнес в разговоре с властью – формат или результат. Впрочем, повторение в течение года обещаний либерализовать и упростить условия ведения бизнеса способно утомить даже самую терпеливую публику, а реализация некоторых обещаний – разочаровать самых снисходительных.

ГЛАВНОЙ проблемой белорусского бизнеса по-прежнему остается отсутствие стабильности в экономике и невозможность планировать свою деятельность. Этот фактор назвали 75,3% респондентов (в феврале т.г. – 88%). На 2-е место вышла избыточность административных процедур – 47,7% (64,1%). Далее следуют высокая налоговая нагрузка – 46,7% (55,7% полгода назад), несоразмерность административных наказаний 45% (76,1%), дороговизна кредитных ресурсов – 44% (52,6%), неравенство форм собственности – 39,1% (64,6%), высокие арендные ставки – 38,7% (48,2%), монополизм – 28,6% (46,7%), коррупция – 22,3% (40,3%). Замыкает список субсидиарная ответственность – 21,5% (полгода назад – 40,3%).

Нестабильность экономики лидирует и среди проблем собственного бизнеса – 67,1%, которая по-прежнему мешает респондентам еще больше, чем низкая покупательская способность (59%), высокая налоговая нагрузка (50,9%), неплатежи (50,5%), избыточные административные процедуры (37,7%), дорогие кредиты (36,3%), уровень ставок аренды (33,1%), отсутствие оборотных средств (32,5%) и неравенство форм собственности (28%).

В очередном исследовании особое внимание уделено вопросам евразийской интеграции. Оказалось, что пред­приниматели плохо о ней информированы – так заявили 48,1% респондентов. При этом 28,4% опрошенных не видят в ней экономической целесообразности, 26,2% – смущает отсутствие единой позиции бизнес-сообществ стран – участниц ЕАЭС. Недостаток диалога этими сообществами отметили 20,7%, 19,1% – между бизнесом и лицами, принимающими решения по евразийской интеграции, а 19,9% выразили к ней свое недоверие. Тем не менее 56,8% респондентов назвали главным приоритетом ЕАЭС снятие барьеров и ограничений, 35,9% – выработку совместных стратегий отраслевого развития, а 28,4% – целевую поддержку конкурентоспособных интеграционных проектов.

ПРОВОКАЦИОННЫЙ вопрос об оценке причин зафиксированного Белстатом роста экономики дал вполне ожидаемые скептические ответы. Так, по мнению 55,4% респондентов, никакого экономического роста нет, а имеются лишь особенности отчетности и подсчета. Наличие некоторого роста, но временного и неустойчивого, признает 26,6%, объясняют его внешними заимствованиями – 15,4%, а в выход экономики на траекторию устойчивого роста верят лишь 2,6% опрошенных. При этом 52,9% полагают, что частный малый и средний бизнес продолжает оставаться в рецессии, 34,5% – не заметили роста промышленности, 11,2% – считают, что выросли только крупные госпредприятия, а на состоянии МСБ это никак не отразилось. Только 1,4% респондентов думают, что белорусская промышленность стала локомотивом восстановления роста частного МСБ.

Тем не менее осенний индекс делового оптимизма составил 0,03, впервые за 3 года вернувшись в зону положительных значений. Правда, это втрое меньше, чем весной 2013 г., а настроения у бизнеса, судя по результатам опроса, довольно противоречивы. С одной стороны, больше половины участников исследования не верит в рост белорусской экономики, но почти 1/4 признает улучшение, а значительная часть считает ситуацию стабильной. Поэтому можно предположить, что у правительства снова есть «карт-бланш» на реализацию своих планов. Основная масса отечественных бизнесменов, надеясь на лучшее, покорно примет любые решения властей.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА