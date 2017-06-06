Имущественный вычет при строительстве жилья распространяется на материалы

Работник предприятия, нуждающийся в улучшении жилищных условий, строит дом собственными силами. Он представил в бухгалтерию документы на приобретение твердотопливного котла, труб, сгонов, кранов, радиаторов и других материалов для строительства водопроводной сети и системы отопления. Работнику отказано в предоставлении имущественного вычета по данным расходам.

Правомерно ли такое решение?

На основании п. 3 ст. 156 НК для доходов, в отношении которых ставки подоходного налога установлены п. 1 и подп. 3.1 и 3.3 п. 3 ст. 173 НК (13% и 9% соответственно), налоговая база подоходного налога определяется за каждый календарный месяц налогового периода как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, применяемых последовательно в соответствии со ст.ст. 164–166 и 168 НК, с учетом особенностей, предусмотренных гл. 16 НК.

Плательщик имеет право при расчете налогооблагаемой базы применить имущественный налоговый вычет в виде сумм фактически произведенных расходов на строительство на территории...