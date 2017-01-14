Импортные носки не тянут на союзные техрегламенты

В ходе контрольно-надзорных мероприятий Гостсандартом выявлен ряд нарушений при реализации в Беларуси импортных чулочно-носочных изделий, сообщает Министерство торговли и антимонопольного регулирования.

В октябре-ноябре 2016 г. Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь при проведении 39 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 007-2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ТР ТС 007-2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» при реализации продукции легкой промышленности проверил 177 наименований импортных чулочно-носочных изделий.

Нарушения требований техрегламентов при реализации импортных чулочно-носочных изделий установлены в ходе 38 контрольно-надзорных мероприятий по 172 наименованиям (97,2%), в том числе:

• по 124 наименованиям – нарушения по маркировке (полностью отсутствовала информация для потребителя (либо была представлена на иностранном языке) или не в полном объеме: отсутствовала информация о наименовании и виде (назначении) изделия, стране-изготовителе, наименовании и юридическом адресе изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортере, дате изготовления, размере и др.);

• по 93 наименованиям – отсутствовали документы об оценке соответствия (или в связи с отсутствием требуемой маркировки не представилась возможность идентифицировать должным образом продукцию с предоставленными документами об оценке соответствия).

Кроме того, 20 наименований детских, женских, мужских носков в ходе проверок были отобраны и испытаны в аккредитованных испытательных лабораториях на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011 и ТР ТС 017/2011 по составу сырья, задекларированному изготовителем в маркировке. В результате проведенных испытаний из 20 наименований 19 не соответствовали по виду и массовой доле сырья материала, заявленного в маркировке (отклонение фактического значения процентного содержания сырья превышало 5%).

Так, например:

– носки мужские, модель Kardesler, артикул 7307-114, дата изготовления 2014 год, страна-изготовитель Турция, состав в маркировке: 62% шерсть, 15% вискоза, 15% ПЭ, 5% ПА, 3% эластан. Фактический состав: 28,8% шерсть, 22,5% вискоза, 33 % ПЭ, 11,3% ПА, 4,4% эластан;

– носки детские, артикул SK-06C, дата изготовления 2016, разм.11-12, изготовитель «Scorpio Poland Kristof Sinkewicz», Польша, состав в маркировке: 80% хлопок, 15% полиамид, 5% эластан. Фактический состав: 54% хлопок, 43% ПЭ, 3% эластан;

– носки женские торговой марки «Шугуан», артикул NO В2032, страна-изготовитель Китай, состав в маркировке: cotton (хлопок) 83%, spandex (спандекс) 17%. Фактический состав: spandex (спандекс) 20%, ПЭ 80%;

– женские термоноски торговой марки «BULISI», артикул NO CR9231, страна-изготовитель Китай, состав в маркировке: белковые волокна 81% (верблюжья шерсть 60%, ангора 21%), полиамид 16%, лайкра 3%. Фактический состав: белковые волокна 10%, суммарное содержание (лайкра и ПАН) 73,5%, ПЭ 16,5%;

– носки женские торговой марки «Зувэй+», артикул С-4053, изготовитель ООО «Текстильтранс» (Кыргызстан), состав в маркировке: ангора 70%, шерсть 20%, эластан 10%. Фактический состав: белковые волокна 39,2%, ПАН 51,0%, ПЭ 9,8%;

– носки женские торговой марки «Зувэй+», изготовитель ООО «Зувэй Трейд», Российская Федерация, состав в маркировке: хлопок 80%, ПА 20%. Фактический состав: ПЭ 93,2%, ПАН 6,8%;

– носки мужские «Самовар», страна-изготовитель – РФ, состав в маркировке: хлопок 70%, ПЭ 30% . Фактический состав: ПЭ 100%;

– термоноски для активного отдыха, артикул 3151, изготовитель ООО «Хоузари» (РФ), состав в маркировке: шерсть мериноса 50%, ПАН 35%, ПА 10%, эластан 5%. Фактический состав: шерсть 14%, ПАН 74%, ПЭ 10%, резиновая нить 1%, ПУ 1% и др.

По итогам проверок запрещена реализация 95 партий нестандартной продукции на общую сумму 3676,96 BYN, составлено и направлено в суды для принятия мер 14 протоколов об административных правонарушениях, выданы предписания и рекомендации об устранении выявленных нарушений.

В настоящее время областными инспекциями Госстандарта надзорные мероприятия по информации министерств, концернов, субъектов хозяйствования о нахождении в торговой сети республики продукции, не соответствующей требованиям безопасности и заявленным характеристикам, продолжаются.

Напомним, что в соответствии с п. 4 ст. 23.12 КоАП выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, влечет наложение штрафа в размере до 15 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до 100% от стоимости реализованной

продукции, а при невозможности ее установления - до 300 базовых величин, а на юридическое лицо - до 100% от стоимости реализованной продукции, а при невозможности ее установления - до 500 базовых величин.