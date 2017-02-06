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06 февраля 2017 года

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Актуально
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ИМНС Ленинского района г. Минска напоминает

06.02.2017

С 1 января 2017 года Законом Республики Беларусь от 18.10.2016 года N 432-3 "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь" уточнен механизм применения электронных счетов-фактур (далее-ЭСЧФ) на предмет исключения норм, позволяющих применять первичные учетные документы при осуществлении налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (далее-НДС).

 

ЭСЧФ создается плательщиком непосредственно на Портале либо загружается в виде файла XML-формата, подготовленного плательщиком, и является с 1 января 2017 года источником сведений об исчисленных и (или) подлежащих вычету суммах налога на добавленную стоимость, представляемых в налоговые органы (соответствующие изменения внесены в пункт 4 статьи 106-1 НК).

С 1 января 2017 года в целях осуществления расчетов по НДС и применения налоговых вычетов по указанному налогу применяются только ЭСЧФ, в связи с чем, отсутствие данного электронного документа не позволит покупателю принять к вычету предъявленную (уплаченную при ввозе) сумму НДС.

Первичные учетные документы в целях осуществления налоговых вычетов по НДС не применяются!

В случае невозможности выставления (направления) ЭСЧФ в связи с недоступностью Портала (в том числе из-за отсутствия электропитания и (или) выхода из строя оборудования (его части)), недостаточностью ресурсов Портала, недоступностью и (или) отсутствием каналов связи с Порталом, включая недостаточность ширины каналов связи с Порталом, плательщик обязан не позднее пяти рабочих дней со дня возобновления работоспособности Портала выставить (направить) ЭСЧФ.

Указанное означает, что в целях осуществления расчетов по НДС и применения налоговых вычетов по указанному налогу применяются только ЭСЧФ, в связи с чем отсутствие данного электронного документа не позволит покупателю принять к зачету предъявленную (уплаченную при ввозе) сумму НДС.

Для защиты интересов добросовестных плательщиков к плательщикам, которые не будут выставлять (направлять) ЭСЧФ, будут применяться меры административного взыскания. Больше читать здесь...

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