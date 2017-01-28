Их осталось 12 тысяч: материальная помощь ветеранам

На 1 января 2016 г. в стране проживало 14,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, но к октябрю их оставалось уже менее 13 тыс. человек. В 2015 г. из жизни ушли 3,3 тыс. ветеранов войны, в 2014 – около 4,3 тыс. человек. О доступных ветеранам и пожилым людям мерах материальной поддержки сообщает Минтруда и соцзащиты.

На 1 октября 2016 г. в республике проживало:

ветеранов Великой Отечественной войны – 12,3 тыс. человек, в том числе инвалидов и участников войны – 8,1 тыс. человек;

граждан, пострадавших от последствий войны – 20,3 тыс. человек, в том числе: членов семей военнослужащих, погибших в годы войны, – 795 человек;

бывших узников фашизма – 18,7 тыс. человек; инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны либо с последствиями боевых действий, – 748 человек.

По информации Минтруда и соцзащиты во всех населенных пунктах проведены обследования условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войн, одиноких пожилых людей, инвалидов I и II группы. За 9 месяцев 2016 г. обследовано почти 190,8 тыс. граждан указанных категорий.

Помощь в ремонте квартир, домов, надворных построек, печей, электропроводок, сантехнического, газового, электротехнического оборудования, установке пожарных извещателей оказана почти 8,7 тыс. гражданам на общую сумму около 781,1 тыс. BYN.

Из средств государственного социального страхования оказана материальная поддержка около 66,9 тыс. человек на сумму почти 3,8 млн. BYN, из средств местных бюджетов – около 14,2 тыс. человек на сумму более 5,1 млн. BYN.

Местными исполнительными и распорядительными органами оказана помощь 528 ветеранским организациям в финансировании проводимых ими мероприятий на сумму почти 980,6 тыс. BYN, из них на поощрение руководителей общественных объединений фактически освоено 662,1 тыс. BYN.

Автор публикации: Елена Петрошевич