Хроники налогового криминала

Пинским межрайонным комитетом государственного контроля совместно с финансовой милицией проверены отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности местного ОАО «Школьник», которое занимается организацией питания детей, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

В организации выявлены массовые нарушения законодательства при осуществлении розничной торговли и общественного питания, бухгалтерского учета, включая незаконное начисление премий, единовременных пособий и иных выплат директору общества.

По данным КГК, главный бухгалтер ОАО, превысив свои полномочия, нарушив порядок оплаты труда руководителей госорганизаций и организаций с долей собственности государства, в 2015-2016 гг. незаконно начисляла директору разные выплаты. Вследствие этого обществу нанесен ущерб на сумму 13,2 тыс. BYN, т.е. в крупном размере.

По материалам проверки межрайотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. В действиях главного бухгалтера ОАО «Школьник» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий).

В настоящее время проводится предварительное расследование, главный бухгалтер задержан. Вернули ли директор необоснованно полученные деньги, не сообщается.

Бухгалтер сел за НДС

Судом Бобруйского района и г.Бобруйска рассмотрено уголовное дело, возбужденное по материалам проверки финансовой милиции в отношении 55-летней главного бухгалтера ГУКДП «Межрайонный домостроительный комбинат г. Бобруйска», сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

В ходе проверки работники Бобруйского межрайонного отдела финансовых расследований обнаружили, что главный бухгалтер в течение 2012-2015 гг. необоснованно занижала налоговую базу для исчисления НДС. В налоговые декларации вносились недостоверные сведения, не соответствовавшие данным бухгалтерского учета. Это позволило занизить размер уплачиваемых налогов в общей сложности на сумму 182,9 тыс. BYN.

В ходе предварительного расследования причиненный ущерб возмещен в бюджет в полном объеме. Однако главный бухгалтер предприятия осужден на 2,5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение за неуплату налогов в особо крупном размере (п. 2 ст. 243 УК).

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Надо полагать, проверяющие и суд выяснили, что в обоих случаях во всем виноваты бухгалтеры. Это они из неких корыстных или личных побуждений начисляли директору лишние премии и надбавки или занижали выручку и пририсовывали «левые» вычеты для уменьшения уплачиваемых предприятием налогов.

Напомним, что в соответствии с п. 12 ст. 8 Закона «О бухгалтерском учете и отчетности» в случаях возникновения разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по вопросам совершения отдельных хозяйственных операций (в т.ч. – начисления премий и налогов), их оформления первичными учетными документами и отражения в бухучете документы по этим хозяйственным операциям должны быть приняты к исполнению главным бухгалтером, по письменному распоряжению руководителя. Тогда последний единолично несет ответственность за совершение этих хозяйственных операций, их оформление первичными учетными документами и отражение в бухучете. Правда, многим главбухам за всю свою карьеру ни разу не удавалось добиться соблюдения этой нормы.

У санстанции нашли липовые акты

Государственными контролерами и работниками финансовой милиции выявлены факты злоупотреблений в одном из учреждений системы здравоохранения, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

Оршанским межрайонным отделом финансовых расследований по результатам совместной проверки с Оршанским межрайонным комитетом госконтроля выявлены факты злоупотребления служебными полномочиями должностным лицом санстанции.

Установлено, что в 2014-2016 гг. работники этого учреждения системы здравоохранения, действуя по указанию одного из руководителей, организовали составление и подписание актов сдачи-приемки работ, содержащих заведомо ложные сведения. В них указывались завышенные и необоснованные размеры площадей объектов, на которых учреждением якобы выполнялись работы по систематической дератизации, дезинфекции и дезинсекции. Работы проводились по договорам, заключенным с местным коммунальным предприятием, обслуживающим жилищный фонд.

Должностное лицо учреждения, отдавая преступное распоряжение, действовал из корыстной заинтересованности, направленной на увеличение размера фонда премирования и последующей выплаты премий. Также он стремился приукрасить действительное положение финансово-хозяйственной деятельности в возглавляемом отделении учреждения.

Необоснованное завышение размеров площадей, указанных в актах, на которых якобы выполнялись работы, а также количества и стоимости расходных материалов, размер предъявленных к оплате коммунальному предприятию оказанных услуг был завышен на 193,5 тыс. BYN. В свою очередь коммунальное предприятие предъявило к оплате жителям района завышенные (но не оказанные) объемы услуг.

В настоящее время в отношении руководителя структурного подразделения санстанции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).