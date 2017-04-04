Хроника жалоб и рассмотрений

В Беларуси на не вступившие в законную силу постановления экономических судов областей (г. Минска) в 2016 году рассмотрено 475 жалоб (протестов), (в 2015 г. – 620, в 2014-м – 467), отмечалось на заседании Пленума Верховного Суда 30 марта.

При этом удельный вес не вступивших в законную силу постановлений, оставленных без изменения, сократился с 92% в 2014 г. до 86% в 2015-м и 78% в 2016-м.

С прекращением производства по делу в 2016 г. отменено 19 не вступивших в законную силу постановлений экономических судов областей (г. Минска) (в 2015 г. – 14, в 2014 г. – 4), с направлением на новое рассмотрение отменено 29 постановлений, изменено 56 (в 2015 г. – 47 и 27, в 2014-м – 29 и 4).

Кроме того, судами в 2016 г. рассмотрено 79 жалоб (протестов) на не вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях, рассмотренным иными органами. Из них удовлетворено только 19 (в 2015-м – 60, а в 2014-му – 51). Также в 2016 г. рассмотрено 210 жалоб (протестов) на вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях, относящимся к компетенции экономических судов (в 2015 г. – 222, в 2014-м – 145).

С прекращением производства по делу отменено 18 вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях, относящимся к компетенции экономических судов областей (г. Минска), при рассмотрении жалоб (протестов) (в 2015 г. – 13, в 2014-м – 14), с направлением на новое рассмотрение отменено – 11 постановлений, изменено 23 (в 2015 г. – 15 и 14, в 2014-м – 21 и 1 соответственно).