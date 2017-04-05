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08 апреля 2017 года

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Цены
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Гражданам и юридическим лицам предложили сообщать о фактах роста цен

05.04.2017

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объявило, что в самом ведомстве и его территориальных органах с 5 апреля 2017 г. организована работа «горячих линий» для оперативного реагирования на изменение ценовой ситуации.

При этом МАРТ напомнило, что по состоянию на 1 марта 2017 г. уровень инфляции в Беларуси не превышает установленного параметра. С начала года потребительские цены выросли в среднем на 1,4% (в т.ч. по продовольственным товарам – на 1,7%, по непродовольственным товарам – на 0,8%, по услугам – на 1,8%) при установленном задании на I квартал т.г. – не более чем на 4,8%.

МАРТ, являясь регулятором в области ценообразования, отслеживает ситуацию в данной сфере. Система мониторинга позволяет ему фиксировать динамику цен по всей цепи: от производителя до розничной торговли, что должно помочь определить, в каком звене нарушается законодательство о ценообразовании.

Позвонив по телефонам, приведенным на сайте МАРТ, добровольные «информаторы» могут сообщать о фактах роста цен (надо полагать – необоснованного) с указанием названия субъекта хозяйствования, места его расположения, наименования товара (услуги), а также информации об изменившихся ценах.

МАРТ обещает, что каждый факт, сообщенный на «горячую линию» будет изучен, а при необходимости – приняты меры в соответствии с законодательством.

Новость горячо обсуждается в социальных сетях. Пользователи приводят десятки примеров необоснованного, на их взгляд, повышения цен.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ

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