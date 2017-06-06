Госзакупки: МАРТ требует соблюдать антимонопольное законодательство

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обращает внимание, что при проведении государственных закупок товаров (работ, услуг) и закупок за счет собственных средств, в т.ч. при подготовке и утверждении конкурсной (аукционной) документации, критериев для предварительного квалификационного отбора участников , наряду с законодательством о государственных и иных закупках необходимо соблюдать требования антимонопольного законодательства.

Заказчики (организаторы) процедур закупок нередко включают в документацию требования, являющиеся дополнительными барьерами для участия в конкурентной процедуре закупки – ограничением конкуренции. Таковыми МАРТ считает наличие сертификатов соответствия Директивам Евросоюза, неприменяемых для подтверждения качества товара в Беларуси, членство в международных или республиканских объединениях, союзах или ассоциациях, опыт работы на соответствующей территории и т.п.

Кром того, в некоторых случаях заказчик (организатор) процедуры закупки устанавливает требования к потенциальному участнику таким образом, что победителем заведомо может быть определен лишь один конкретный участник соответствующего товарного рынка. Встречаются и факты проведения закупок в виде процедуры запроса ценовых предложений без предварительного изучения конъюнктуры рынка, что впоследствии может приводить к приобретению товара (работы, услуги) по завышенной цене.

Подобные факты могут указывать на возможность коррупции или на признаки нарушения хозяйствующими субъектами запретов, установленных ст. 13 Закона от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». Данной статьей, в частности, запрещены:

• исключение или ограничение доступа на товарный рынок других хозяйствующих субъектов;

• установление, повышение, снижение или поддержание цен (тарифов), в т.ч. различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

• повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

В целях предупреждения фактов недопущения, ограничения или устранения конкуренции при проведении процедур закупок МАРТ рекомендует следующее:

• положения о порядке проведения закупок (типовые задания на закупку), конкурсная (аукционная) документация, как и требования к предмету закупки, потенциальному участнику процедуры закупки, определяемые заказчиком (организатором), не должны содержать положения, приводящие либо способные привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции;

• действия участников и/или заказчика (организатора) процедуры закупки не должны приводить либо быть способными привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Соблюдение этих рекомендаций, по мнению министерства, позволит вести успешную хозяйственную деятельность, основываясь на необходимости оценки своих действий на предмет соответствия антимонопольному законодательству, а также минимизировать риски совершения правонарушений.

Как поступать в том случае, если возникают подозрения, что при проведении закупок организатором (заказчиком) и/или участниками совершаются действия, противоречащие антимонопольному законодательству? МАРТ предлагает всем заинтересованным обратиться в антимонопольный орган с предложением, заявлением, жалобой, содержащими сведения, указывающие на наличие признаков нарушения. Обращения будут рассмотрены в соответствии с Инструкцией о порядке установления факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, утв. постановлением МАРТ от 25.11.2016 № 42. В случае установления факта нарушения министерство обещает принять соответствующие меры антимонопольного регулирования.

Напомним, совершение действий по ограничению конкуренции влечет штраф по ст. 11.25 КоАП (от 20 до 50 базовых величин), а также уголовную ответственность по ст. 247 УК. Кроме того, ответственность за совершение действий, являющихся в соответствии с антимонопольным законодательством недобросовестной конкуренцией, заключение и исполнение соглашений, осуществление согласованных действий, а равно договоренность осуществлять или осуществление других видов координированной деятельности, ограничивающих конкуренцию, установлена подп.1.4 Указа от 27.02.2012 № 114.