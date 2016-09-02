Госзакупки ищут пределы совершенства

В Беларуси готовится новая редакция Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». В ней планируется учесть практику регулирования в данной сфере, а также обеспечить соответствие с обязательствами, предусмотренными Договором о Евразийском экономическом союзе. Планируемые нововведения затрагивают терминологию, порядок проведения процедур и оспаривания их итогов.

В новой редакции, которая должна будет заменить действующий Закон от 13.07.2012 № 419-З, расширено понятие государственной закупки. Таковой будет считаться не только приобретение товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов получателями этих средств, но и отношения, связанные с исполнением договоров на государственную закупку. Такое дополнение укладывается в правовую логику процесса госзакупки: от планирования процедуры и выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) до выполнения ими и заказчиками обязательств в рамках подписанных договоров.

Появится определение термина процедуры госзакупки. Ее началом является принятие решения об осуществлении госзакупки, завершением – заключение договора либо отмена процедуры или признание ее несостоявшейся. Это имеет важное значение для правильного применения норм законодательства и избавит Минторг от многочисленных обращений со стороны заказчиков и участников.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ определения ориентировочной стоимости госзакупки, однородных товаров (работ, услуг), заказчика, комиссии. В частности, уточняются требования к изменению состава последней. Сейчас заказчик (организатор) должен обеспечивать включение в состав комиссии специалистов в области предмета госзакупки. В проекте предлагается включать в комиссию преимущественно лиц, прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации в сфере госзакупок, а также при необходимости – лиц, обладающих специальными знаниями в области предмета госзакупки.

Планируется отказаться от нынешнего требования по ежегодной замене заказчиком (организатором) не менее 1/3 состава постоянно действующей комиссии, включая ее председателя. Это требование непосильно для малочисленных организаций. Поэтому предлагается его смягчить, установив, что периодичность изменения состава постоянно действующих комиссий, образуемых для проведения процедур госзакупок, а также члены таких комиссий определяются заказчиками (организаторами) самостоятельно.

Будут установлены правила определения организатора при централизации госзакупок, порядок взаимодействия организатора и заказчиков. По сути, в проект войдут нормы Указа Президента от 31.12.2013 № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)». Также из Указа № 590 «перекочевали» в законопроект ограничения на участие в процедурах госзакупок. В частности, участником не может быть лицо, включенное в соответствии с законодательными актами в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Кроме того, юридическое или физическое лицо, в т.ч. ИП, лишенное в соответствии с законодательством права заниматься определенной деятельностью, должно быть отстранено от участия в процедуре госзакупки, предметом которой является поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг), права на осуществление которых такое лицо лишено.

В СПИСОК поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах госзакупок, дополнительно планируется включать юридических и физических лиц, в т.ч. ИП, с которыми заказчиками в одностороннем порядке расторгнуты договоры, в ходе исполнения которых установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует квалификационным требованиям к участникам, предусмотренным документами, предоставляемыми для подготовки предложения, или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником-победителем процедуры госзакупки, по результатам которой заключен договор. Одновременно предлагается ужесточить наказания для неблагонадежных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Для них срок действия запрета на участие в процедурах госзакупок может быть увеличен с 1 до 2 лет со дня включения в список.

Радикально меняются требования по информационному обеспечению. Планируется создать государственную информационную автоматизированную систему по управлению государственными закупками. Она должна взаимодействовать с иными государственными информационными системами, в т.ч. посредством контроля за соответствием информации, содержащейся в годовом плане госзакупок, объемами бюджетного финансирования, выделенного заказчику. Порядок взаимодействия, в т.ч. с автоматизированной информационной системой государственного казначейства, а также требования к технической и криптографической защите информации будут устанавливаться Совмином.

В информационной системе, среди прочего, будут находиться в свободном и бесплатном доступе библиотека примерных договоров, реестры договоров и банковских гарантий, каталог товаров (работ, услуг), информация о ценах на товарных рынках, гиперссылки на реестры недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) стран ЕАЭС.

ОТДЕЛЬНАЯ статья проекта посвящена годовому плану госзакупок. Предлагается, в частности, сдвинуть последнюю дату его размещения на официальном сайте – с 8-го на 1 марта, а размещение изменений и (или) дополнений – сократить с 15 календарных до 10 рабочих дней со дня их принятия. Товары (работы, услуги), необходимые для строительства объектов, будут включаться в годовой план исходя из их потребности на каждый объект отдельно. При этом ориентировочной стоимостью госзакупки должна признаваться стоимость объекта строительства, определяемая исходя из проектно-сметной (сметной) документации (при ее наличии).

Меняются некоторые требования по составлению и размещению приглашений для участия в процедурах госзакупок. Так, при невозможности определения объема подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, транспортных средств, оказанию юридических, медицинских, образовательных, гостиничных услуг, услуг связи, общественного питания, переводчика, по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, по проведению оценки в приглашении заказчик (организатор) указывает ориентировочную стоимость запчастей или каждой запчасти к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом в приглашении должно быть указано, что оплата осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из их фактического объема, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запчастей, поставляемых в ходе исполнения договора, в размере, не превышающем ориентировочную стоимость предмета госзакупки.

Могут измениться сроки подготовки и подачи предложений. Например, в случае проведения открытого конкурса срок намечается снизить с 30 до 15 календарных дней со дня размещения приглашения на официальном сайте.

Появятся разновидности открытого конкурса – двухэтапный конкурс и конкурс с ограниченным участием, как предусмотрено законодательством ЕАЭС, с указанием условий их выбора и особенностей проведения.

Еще одно новшество: возможность заключения договора между заказчиком и участником-победителем процедуры госзакупки (участником процедуры закупки из одного источника) не только в письменной форме на бумажном носителе, но и в форме электронного документа.

Более гибкими могут стать отношения участников. Например, у них появится возможность договариваться о снижении цены предмета госзакупки – если это предусмотрено документами по процедуре госзакупки. При исполнении договора будет допускаться уменьшение объема (количества) предмета госзакупки по инициативе заказчика более чем на 10% в связи с недостаточностью финансирования и в иных случаях, предусмотренных законодательством. В то же время не допускается односторонний отказ от исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), получившим предоплату.

Автор публикации: Михал СТЕЛЬМАК