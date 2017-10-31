Государственный долг продолжает расти

На 1 октября государственный долг Беларуси составил 41,4 млрд. BYN , сообщает Минфин. С начала года он увеличился на 4,4 млрд. BYN , или на 12%.

В частности, внешний государственный долг за 9 месяцев вырос на 2,7 млрд. USD (с учетом курсовых разниц), или на 19,5%, и составил на 1 октября т.г. 16,3 млрд. USD. При этом в январе–сентябре т.г. были привлечены внешние государственные займы на сумму 3417,2 млн. USD, в т.ч. – 1,4 млрд. USD – еврооблигации, 600 млн. – от Евразийского фонда стабилизации и развития, 1096,2 млн. – правительства и банков РФ, 122,6 млн. – МБРР, 194,5 млн. – банков КНР, 3,9 млн. – ЕБРР и СИБ. На погашение внешнего государственного долга было направлено 821,1 млн. USD, в т.ч. 289,3 млн. USD – правительству РФ, 221,3 млн. – банкам КНР, 264,8 млн. – ЕФСР, 44,5 млн. – МБРР, 0,7 млн. – США, 0,5 млн. – ЕБРР и СИБ. Таким образом, китайским банкам государство в текущем году заплатило несколько больше, чем получило новых заимствований.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября т.г. составил 9,4 млрд. BYN, уменьшившись с начала года на 0,8 млрд. BYN (с учетом курсовых разниц), или на 8%. При этом за 9 месяцев т.г. размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 416,2 млн. USD, а погашено таких ценных бумаг – на 997,9 млн. USD и 172,4 млн. BYN.

Напомним, за прошлый год госдолг в целом вырос на 12,5%, в т.ч. внешний – на 9,6%, внутренний – на 5%. Таким образом, стратегия государственных заимствований изменилась: основной упор делается на привлечение капитала извне.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА