Гостеприимство на пять суток

Безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 стран вводится Указом Президента от 9.01.2017 № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».

Указ № 8, вступающий в силу через месяц после официального опубликования, распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. В официальном пресс-релизе подчеркивается, что это, в первую очередь, благоприятные в миграционном плане страны, наши стратегические партнеры и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим для белорусских граждан. Новые правила охватывают и такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Предполагается, что Указ № 8 позволит активизировать путешествия бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта. Его нормы не распространяются на иностранцев, осуществляющих официальные поездки. Дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. EUR, действующий в Беларуси.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из столичного аэропорта в течение 5 дней с даты въезда.

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся вылететь в российские аэропорты (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется). Заметим, что без визы в РФ могут въехать граждане лишь 17 стран, не считая государств СНГ.

Введение безвизового въез­да в республику должно дать толчок к развитию въездного туризма и загрузить нашу индустрию гостеприимства. Напомним, в Беларуси количество гостиниц и аналогичных средств размещения выросло с 256 в 2000 г. до 539 в 2015-м, число мест в них – с 26,2 тыс. до 37 тыс., а коэффициент загрузки сократился с 42% до 29%. В то же время если в 2005 г. Беларусь посетили 61 980 туристов стран вне СНГ, то в 2015-м – только 23 964, в т.ч. из Польши – 5927, Литвы – 1722, Латвии – 2337, Германии – 1635. Возможно, безвизовый въезд станет стимулом для существенного роста этих показателей, особенно если он будет сопровождаться соответствующими шагами: от рекламы до улучшения сервиса.

Впрочем, на фоне других стран нынешний шаг белорусских властей выглядит не столь уж революционным. Скажем, в Грузию давно могут въезжать без виз граждане 92 стран (включая все страны СНГ) и лица, постоянно проживающие в них на срок до 1 года. При этом гражданам стран ЕС достаточно иметь при себе даже не паспорт, а идентификационную карту (ID card), выданную им одним из государств – членов Евросоюза. В Украину без виз могут въезжать граждане стран СНГ, ЕС, еще 12 европейских государств, 9 стран Америки (в т.ч. США и Канады), и 6 – Азии. При этом срок пребывания – в основном 90 дней. Исключение составляют Турция (60 дней), Бруней, Босния и Сербия (30 дней) и Гонконг (14 дней).

К сожалению, ответная любезность пока ждет белорусов лишь в 26 странах. Среди них, помимо стран СНГ, значатся Сербия, Македония, Черногория, Израиль, Турция, Китай, Малайзия, Монголия, Вьетнам, Венесуэла, Гондурас, Куба, Никарагуа, Панама, Перу, Эквадор. Срок пребывания в некоторых из них ограничен от 15 до 90 дней.

О том, что принесет введение безвизового въезда, мы спросили у специалистов:

Виктор Маргелов, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

– Подобного шага давно ждали представители туристического гостиничного, медицинского, игорного бизнеса, рестораторы и лица, сдающие квар­тиры. Впечатляет мас­штаб: 80 стран – это достаточно много. Но есть опасения, что некоторые из них включены в список лишь для «массовки». Вряд ли можно надеяться, что туристы из далеких и бедных стран существенно пополнят туристические потоки в Беларусь. Если туристы из стран ЕС, США, Канады и некоторых стран Азии действительно выгодны для нашей индустрии гостеприимства, то к визитерам из иных стран следует относиться с ос­торожностью. Зарубежная пра­к­тика показывает, что от­крытость иногда влечет за собой резкое ухудшение криминогенной обстановки. И если сегодня Беларусь выглядит островком безопасности на карте мира, то желательно сохранить этот статус и впредь. Не хотелось бы, чтобы страну наводнили далеко не лучшие представители «льготных» стран.

Есть вопросы и по сроку пребывания без визы. Вероятно, 5 дней достаточно для не­скольких экскурсий, но явно мало, если речь идет о медицинском туризме. Приличный курс лечения за это время не пройти. Впрочем, надеюсь, что, накопив определенный опыт, мы исправим такие условия.

Маргарита Денисова, CEO, управляющий партнер компании «Школа гостеприимства»:

– Это очень хорошее и долгожданное событие. Все, кто неравнодушен к развитию отечественного туризма, очень рады подписанию такого указа в начале года. Это говорит о позитивных изменениях в отношении руководства страны к туристической отрасли. Мы расцениваем это как пер­вый шаг к дальнейшим комплексным мерам в данной сфере, как демонстрацию от­крытости и доброжелательности к ино­странным туристам. Безусловно, этого недостаточно. Нужны дополнительные меры для увеличения въез­д­ного потока туристов. В пер­вую очередь, речь идет об удобстве и стоимости всех видов транспорта.

Одна из основных проблем, препятствующих развитию туризма и гостиничного бизнеса в стране, – слабый поток туристов. Причины тут разные, в т.ч. бюрократические проблемы в белорусских консульствах при получении виз, закрытие РФ транзитной границы, неудобство пользования платными дорогами Bell Toll, неэффективная реклама туристического потенциала страны. Следует пояснить ситуацию о закрытии транзитной границы РФ, ведь Россия разворачивает на границе следующих из Беларуси иностранцев, отправляя в меж­дународные пункты пропуска, в объезд за сотни километров. И хотя проблема не коснулась международных автоперевозчиков, массовый разворот граж­дан на прежде прозрачной границе наносит ущерб как имиджу, так и казне Беларуси.

Есть и сомнения, например, из Польши, Литвы, Латвии, Чехии, Словакии никто из потенциальных туристов резко самолетами (лоукостов у нас нет) не полетит. Ведь бизнес-туризм от этого вообще не зависит! А студентам и пенсионерам проще слетать за 25 EUR по Европе.

Анатолий Анкантинов, генеральный директор Центра стратегического развития «Маркетинговые системы»,

руководитель проекта MICE in Minsk:

– Подходы, заложенные в Указе, очень осторожны: срок пребывания, движение через Россию, контроль в аэропорту. Очевидно, что все это пока эксперимент, причем его условия формировались под влиянием различных ведомств.

В ходе такого эксперимента выяснится не столько интерес зарубежных туристов к Беларуси, сколько готовность нашей страны их принимать. В част­ности, станет видно, есть ли у властей стратегия и тактика развития отечественного туризма, гостиничного дела и общественного питания и желание реализовать потенциал этих сфер деятельности. Но гораздо больше я надеюсь, что предоставляемые возможности послужат толчком для активизации бизнеса. Если это произойдет, то можно надеяться, что условия безвизового въез­да будут улучшаться. Со временем мы увидим, какие чувства здесь доминируют: желание пе­ремен или врожденная осторожность.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА