Города меряются туристами

В текущем году Гонконг посетили 26,6 млн. человек. На втором месте – Бангкок, который посетили 21,5 млн. туристов, на 3-м – Лондон (19,2 млн.). Далее следуют Сингапур (16,6 млн. человек), Макао (15,4 млн.), Дубай (14,9 млн.), Париж (14,4 млн.), Нью-Йорк (12,7 млн.), Шеньчжень (12,6 млн.), Куала-Лумпур (12,3 млн.).

Семь городов из первой десятки находятся в Азии, 2 – в Европе, один в Северной Америке. Всего же в рейтинге среди сотни городов 41 находится в Азии, тогда как в 2010 г. – только 34. По мнению авторов исследования, в 2025 г. в рейтинге будет 47 азиатских городов. Наибольшее увеличение турпотока Euromonitor International прогнозирует для Дели (+37,7%), Джакарты (+48,5%) и Денпасара (+52,9%).

В пятерку наиболее посещаемых европейских городов, помимо Лондона и Парижа, вошли Рим (9,5 млн. туристов), Стамбул (8,6 млн.) и Прага (8,5 млн.). Также в рейтинге отмечены 2 российских города –Москва (46-е место, 4,6 млн. человек) и Санкт-Петербург (70-е место, 2,85 млн.), и 2 польских: Варшава (74-е место, 2,79 млн.) и Краков (75-е место, 2,55 млн. туристов). Замыкают рейтинг Вашингтон (2,07 млн.), Абу-Даби (2,05 млн.) и Коломбо (2,04 млн. туристов).

Минск или другие белорусские города в рейтинг не попали.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ