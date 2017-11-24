Горный отвод в бухучете

Организации предоставлен горный отвод. Можно ли считать его нематериальным активом?

В соответствии с п. 1 ст. 29 Кодекса о недрах (далее – КоН) недра предоставляются в пользование:

– для геологического изучения недр;

– для добычи полезных ископаемых, использования геотермальных ресурсов недр;

– для строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

– для передачи в концессию.

Срок пользования недрами исчисляется со дня возникновения у недропользователя права пользования недрами (п. 2 ст. 29 КоН).

Согласно подп. 1.4 п. 1 ст. 18 КоН к полезным ископаемым относятся в т.ч. подземные воды.

Правовыми основаниями пользования недрами, в частности, подземной водой, при условии ее добычи ниже первого...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист