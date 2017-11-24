Скачать свежий номер газеты

№88 (2095) от 24.11.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9968 руб.

2.3635 руб.

Р (100)

3.4153 руб.

Ставка рефинансирования

11.00%

Инфляция

1.20%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.81 руб.

Тарифная ставка первого разряда

33.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№88 (2095) от 24.11.2017

24 ноября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Горный отвод в бухучете

24.11.2017

Организации предоставлен горный отвод. Можно ли считать его нематериальным активом?

В соответствии с п. 1 ст. 29 Кодекса о недрах (далее – КоН) недра предоставляются в пользование:

– для геологического изучения недр;

– для добычи полезных ископаемых, использования геотермальных ресурсов недр;

– для строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

– для передачи в концессию.

Срок пользования недрами исчисляется со дня возникновения у недропользователя права пользования недрами (п. 2 ст. 29 КоН).

Согласно подп. 1.4 п. 1 ст. 18 КоН к полезным ископаемым относятся в т.ч. подземные воды.

Правовыми основаниями пользования недрами, в частности, подземной водой, при условии ее добычи ниже первого...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Бухучет: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание "Экономической газеты" N 88 за 24 ноября 2017 года
Важно
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit