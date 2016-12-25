Год науки сменит Год культуры

Указом Президента от 23.12.2016 № 481 наступающий год объявлен Годом науки. Он сменит Год культуры, которым был назван уходящий 2016 год.

Основной целью данного решения является повышение роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий для сохранения и развития научного потенциала, формирование международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала.

Правительству поручено с участием Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2017 году Года науки, отражающий взаимодействие науки с социальной сферой, отраслями экономики, инновационную деятельность, международное научно-техническое сотрудничество. Реализация этого плана должна способствовать развитию отечественных научных школ, вузовской и отраслевой науки для обеспечения устойчивого экономического роста страны, приумножению научного потенциала Беларуси, поддержке творчески мыслящих молодых ученых и специалистов, их патриотическому воспитанию.

Напомним, что в Законе от 18.10.2016 № 431-З «О республиканском бюджете на 2017 год» для финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности в республиканском бюджете предусматриваются средства в размере 263,0 млн. рублей (с ростом к ожидаемой оценке в 1,18 раза), что составляет 0,24% к ВВП и на 14% больше, чем было предусмотрено в текущем году. Вряд ли такого незначительного повышения (особенно с учетом инфляции) хватит на то, чтобы 2017 год как-то выделился в плане поддержки науки на фоне прошлых лет.

Правда, принимая бюджет на следующий год, нам обещали, что дополнительным источником финансовых ресурсов, направляемых на финансирование расходов, связанных с научными разработками и инновациями, в 2017 году могут быть средства республиканского централизованного инновационного фонда. Вопрос только в том, какая его часть будет направлена на поддержку науки.

Указ № 481 вступает в силу со дня его официального опубликования.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ