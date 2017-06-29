Глобальный договор по миграции

В Берлине проходит 10-й Глобальный форум по вопросам миграции и развития , на котором обсуждаются вопросы управления глобальными миграционными потоками и использования преимуществ миграции для целей экономического развития. В этом году форум посвящен усилиям по разработке глобального договора по миграции.

Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер в своем выступлении отметил, что на сегодняшний день число мигрантов превысило 244 млн. человек, причем 150 млн. из них (более 60%) относятся к возрастной категории трудящихся мигрантов. Их вклад как в развитие стран пребывания, так и в экономику стран происхождения во многом зависит от гарантии соблюдения их прав человека и создания условий для того, чтобы они не подвергались дискриминации и не становились жертвами ксенофобии.

Многие отправляются в эмиграцию в силу необходимости – их толкают нищета, безработица, стихийные бедствия, вооруженные конфликты или нарушения прав человека. Нередко, не имея надлежащих документов, они живут в крайне тяжелых условиях и подвергаются дискриминации, сексуальной эксплуатации и принудительному труду.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по международной миграции Луиз Арбур рассказала участникам Форума об усилиях по разработке нового договора, призванного обеспечить надлежащее управление миграционными потоками.

Генеральный директор МОТ выразил надежду на то, что новый договор приведет к реальным переменам в жизни тех, кто отправился за границу в поисках убежища, безопасности и лучшего заработка.

Решения относительно договора по миграции или его предварительного варианта должны быть окончательно утверждены в 2018 г. на межправительственной конференции по вопросам миграции. Обещание на этот счет содержится в Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, принятой на Саммите осенью прошлого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Если мы хотим извлечь выгоды из этих миграционных потоков для всех, то мы должны принимать для этого соответствующие политические решения», – заявил Гай Райдер. Он призвал отказаться от популистских заявлений при обсуждении проблем миграции, а также осудил случаи проявления ксенофобии и нетерпимости в отношении этой категории населения. Глава МОТ призвал все страны соблюдать положения Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и их семей, которая была принята Генеральной Ассамблей в 1990 г. и вступила в силу 1 июля 2003 г.

Во встрече принимают участие также Генеральный директор Международной организации по миграции Уильям Свинг, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и т.д. Всего на мероприятии присутствуют более 700 представителей 140 стран мира.