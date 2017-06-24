Где подработать во время летних каникул

Перечень объектов в Минске, предлагающих временную занятость молодежи в свободный от учебы период в июне-августе 2017 г. опубликован на сайте Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. В нем всего 155 рабочих мест.

В этом году только 10 организаций предоставили сведения о наличии у них 116 вакансий для молодежи, в то время как летом 2016 г. более 70 столичных предприятий звали на работу школьников и студентов, причем предлагали в общей сложности 670 временных и постоянных рабочих мест.

Больше всего незамещенных позиций объявил «Минсктранс», которому нужны 40 с лишним воспитателей в детский оздоровительный лагерь им. Гагарина (зарплата – 330 BYN). ОАО «Интеграл» набирает 15 воспитателей в детский лагерь «Зарница» (зарплата 280 BYN), педагогов дополнительного образования (310 BYN), уборщиков помещений и территорий в лагере (222,10 – 226,40 BYN) и др. Отелю «Минск» нужны кухонные рабочие, уборщики служебных помещений и дворовых территорий, грузчики, официанты, мойщики посуды (зарплата 213 – 235 BYN). «Керамин» приглашает укладчиков-упаковщиков (платят 350 BYN). «Евроторгу» требуются уборщики, комплектовщики товаров, грузчики (возчики тележек) (зарплата – 265 BYN). Максимальную зарплату предлагает «Фатумин» (доставка пиццы и суши): продавцу – 450 BYN, кассиру – 300 BYN.

Предприятия также приглашают на работу студенческие отряды. Например, «Минсктранс» готов трудоустроить 17 человек по профессии «контролер пассажирского транспорта» с зарплатой 528 BYN. Всего для участников студотрядов открыто 39 вакансий (307 вакансий в прошлом году).

Ситуация с временной занятостью за год круто изменилась. В 2016 г. некоторые организации предоставляли летом школьникам и студентам более 100 рабочих мест («Атлант» – 140). Нет предложений о работе от «МАЗ» «МТЗ», «Коммунарка», которые в прошлом году публиковали весьма круглые цифры временного набора.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ