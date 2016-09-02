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№67 (1974) от 02.09.2016

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№67 (1974) от 02.09.2016

01 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

ФСЗН для ИП

02.09.2016

Индивидуальный предприниматель (ИП) 30 июня окончил БНТУ (дневная форма обучения, бюджет). Получил распределение и «подъемные», на работу должен был выйти 11 августа, т.к. ему был предоставлен отпуск.

Необходимо ли уплачивать ФСЗН за период отпуска?

Да, за период нахождения в отпуске взносы в ФСЗН уплачивать нужно.

В соответствии со ст. 7 Закона от 31.01.1995 № 3563-XII «Об основах государственного социального страхования» ИП подлежат обязательному государственному социальному страхованию.

Согласно п. 7 Положения об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утв. Указом Президента от 16.01.2009 № 40 (далее – Положение № 40), ИП самостоятельно уплачивают обязательные страховые взносы со дня постановки их на учет в качестве плательщиков в органах ФСЗН, за исключением случае...

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