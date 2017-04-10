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№28 (2035) от 11.04.2017

10 апреля 2017 года

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Консультации
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Фонд больше СОК не выдает

10.04.2017

Удостоверяющие центры Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты (далее – УЦ Фонда) прекратили издание новых сертификатов открытых ключей (СОК) с 1 апреля 2017 года.

Для обмена электронными документами с Фондом плательщику необходимо получить дополнительный атрибутный серификат, который бесплатно издается РУЦ ГосСУОК.

Атрибутный сертификат можно получить одновременно с получением основного сертификата ГосСУОК. При наличии у плательщика взносов основного сертификата ГосСУОК атрибутный сертификат можно получить только посредством обращения через сайт Республиканского унитарного предприятия «Национальный центр электронных услуг» (заявка на получение заполняется на сайте Национального центра электронных услуг http://nces.by/pki/, инструкция по установке высылается вместе с дополнением на адрес электронной почты, указанный в заявке).

Для формирования электронных документов, подписанных с применением сертификатов, изданных РУЦ ГосСУОК, на компьютерах плательщиков взносов должно быть установлено новое клиентское программное обеспечение – «Программный комплекс «Автоматизированное рабочее место плательщика ИОК КАИС Фонда» версии 4.0.2. Данный программный комплекс размещен на сайте Фонда в разделе «О Фонде/ Информационные технологии/ Плательщику» и на корпоративном портале Фонда.

Обращаем внимание, что электронные документы, подписанные сертификатами, изданными РУЦ ГосСУОК, плательщики смогут сдавать только непосредственно в районных отделах Фонда. Авторизация на корпоративном портале Фонда с использованием сертификатов, изданных РУЦ ГосСУОК, пока невозможна. Поддержка действующих сертификатов УЦ Фонда, и прием электронных документов, подписанные с их помощью, будут обеспечены до окончания срока действия таких сертификатов.

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 30.06.2018

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