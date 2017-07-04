Fitch присвоило рейтинги долларовым облигациям Республики Беларусь

Fitch Ratings присвоило долларовым облигациям Республики Беларусь рейтинги «B-»: в частности, облигациям на 800 млн. USD со ставкой 6,875% и погашением в 2023 г., а также облигациям на 600 млн. USD со ставкой 7,625% и погашением в 2027 г.