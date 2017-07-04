Рейтинги
Fitch присвоило рейтинги долларовым облигациям Республики Беларусь
Fitch Ratings присвоило долларовым облигациям Республики Беларусь рейтинги «B-»: в частности, облигациям на 800 млн. USD со ставкой 6,875% и погашением в 2023 г., а также облигациям на 600 млн. USD со ставкой 7,625% и погашением в 2027 г.
Рейтинговое агентство учитывает, что поступления от эмиссии облигаций будут использованы для рефинансирования внешнего госдолга.
Рейтинг облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента («РДЭ») республики в иностранной валюте «B-» и будет зависеть от изменений долгосрочного РДЭ Беларуси, который Fitch подтвердило на уровне «B-» со «Стабильным» прогнозом.
Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА
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