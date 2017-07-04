Скачать свежий номер газеты

№48 (2055) от 30.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9413 руб.

2.2143 руб.

Р (100)

3.2705 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№48 (2055) от 30.06.2017

04 июля 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Рейтинги
Версия для печати

Fitch присвоило рейтинги долларовым облигациям Республики Беларусь

04.07.2017
Fitch присвоило рейтинги долларовым облигациям Республики Беларусь

Fitch Ratings присвоило долларовым облигациям Республики Беларусь рейтинги «B-»: в частности, облигациям на 800 млн. USD со ставкой 6,875% и погашением в 2023 г., а также облигациям на 600 млн. USD со ставкой 7,625% и погашением в 2027 г.

Рейтинговое агентство учитывает, что поступления от эмиссии облигаций будут использованы для рефинансирования внешнего госдолга.

Рейтинг облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента («РДЭ») республики в иностранной валюте «B-» и будет зависеть от изменений долгосрочного РДЭ Беларуси, который Fitch подтвердило на уровне «B-» со «Стабильным» прогнозом.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА

Назад
Менеджмент: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 48 за 30 июня 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit