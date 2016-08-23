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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Консультации

Фискальный привет
от деноминации

23.08.2016

Результаты пересчета и округления стоимости активов, обязательств, собственного капитала в связи с деноминацией придется обложить налогом на прибыль. Об этом говорится в письме Министерства по налогам и сборам от 12.08.2016 № 2-2-10/01615 «О налогообложении сумм разниц».

МНС напомнило, что согласно подп. 1.1 и 1.3 п. 1 постановления Минфина от 22.04.2016 № 27 «О некоторых вопросах бухгалтерского учета в связи с деноминацией официальной денежной единицы Республики Беларусь» организации должны были на 1 июля т.г. сделать пересчет стоимости активов, обязательств, собственного капитала, остатков по забалансовым счетам в соотношении 10 000 к 1. Округление полученной в результате пересчета стоимости каждого объекта учета производится до двух десятичных знаков после запятой (до 1 копейки) согласно арифметическим правилам, если иное не установлено законодательством. Если в результате округления стоимость отдельных объектов учета стала равной нулю, то эти объекты сле...

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