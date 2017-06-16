Финансовые вложения и капитал в консолидированной отчетности

Как отразить в консолидированной отчетности стоимость долгосрочных финансовых вложений материнского предприятия в уставный капитал дочернего предприятия и стоимость доли собственного капитала этого дочернего предприятия, принадлежащей материнскому предприятию?

В консолидированную отчетность не включаются, в частности, стоимость долгосрочных финансовых вложений материнского предприятия в уставный капитал дочернего предприятия и стоимость доли собственного капитала этого дочернего предприятия, принадлежащей материнскому предприятию (абз. 2 п. 12 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчетность», утв. постановлением Минфина от 30.06.2014 № 46, далее – НСБУ № 46).

Вместе с тем в консолидированную отчетность долж­на, в частности, включаться сумма превышения стоимости доли собственного капитала дочернего предприятия, принадлежащей материнскому предприятию, над стоимостью долгосрочных финансовы...