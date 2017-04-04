Финансовому рынку – своя стратегия

Стратегия развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года утверждена постановлением Совмина и Нацбанка от 28.03.2017 № 229/6. В ней главной целью провозглашается качественная трансформация финансового рынка, повышение стабильности и эффективности функционирования, направленные на рост экономики и благосостояния населения.

Для восстановления белорусской экономики необходимо серьезное переформатирование финансового рынка. Перекачивание ресурсов в госсектор на поддержку неэффективных предприятий и проектов привело к серьезным дисбалансам. Устранить хотя бы основные из них должен план мероприятий по реализации стратегии, состоящий из 52 пунктов. Ставятся задачи снизить долларизацию, применение директивного кредитования, ликвидировать диспропорции в распределении финансовых ресурсов между секторами экономики и иные несоответствия. Для активизации конкуренции предлагается развивать институциональную структуру рынка ценных бумаг и страховой рынок, повысить долю частной собственности, снизить концентрацию капитала в банковском и страховом секторах.

В стратегии не уточняется, в чью пользу должно произойти такое снижение. Подсказка кроется в структуре капитала. Например, в банковском секторе в последние годы государство контролирует около 2/3 активов. Следствием значительной доли государства в собственности коммерческих банков явилось их масштабное участие в кредитовании государственных программ и мероприятий, а также выполнение некоторых социальных функций. В то же время иностранный капитал присутствовал в уставных фондах 19 банков из 24 действующих, а в 14 банках доля зарубежных инвесторов в уставном фонде превышала 50% (в т.ч. в 4 она равна 100%). Зато доля банков с преобладанием доли частников осталась на уровне 2,7%.

ТЕПЕРЬ приходится исправлять последствия создания такой конструкции рынка. В частности, для снижения доли государства в банковском секторе предлагается продать часть акций Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка «Москва-Минск». Одной из ключевых задач объявляется активизация сберегательного процесса, вовлечение в него широких слоев населения, в т.ч. путем повышения его финансовой грамотности, роста доступности финансовых продуктов. В ходе реализации стратегии власти надеются возродить долгосрочные формы сбережений за счет повышения доверия к белорусскому рублю и проводимой денежно-кредитной политике, предложения надежных, ликвидных и доходных финансовых инструментов, отвечающих потребностям рынка (включая небанковские). Обеспечить ценовую и финансовую стабильность предлагается за счет эффективной и транспарентной денежно-кредитной политики, обеспечения устойчивости бан­ковской системы и других секторов финансового рынка, эффективного урегулирования необслуживаемых кредитов и предотвращения образования иных дисбалансов.

Предполагается проводить регулярный мониторинг проб­лемных активов банковского сектора (в т.ч. с точки зрения фискальных рисков), вести работу по урегулированию необслуживаемых кредитов, усовершенствовать функционирование ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», повысить защищенность банков-кредиторов от недобросовестных действий должников путем совершенствования законодательства о банкротстве, планомерно сократить участие банков в директивном кредитовании, развить систему жилищных строительных сбережений и инвестиционный банкинг. Планируется уточнить статус, механизм функционирования и определение мандата Банка развития, вывести Нацбанк из состава его акционеров и наблюдательного совета.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ место в плане отводится вопросам развития рынка ценных бумаг. Хотя законодательство, регулирующее деятельность в этой сфере, в основном сформировано, созданы базовые элементы инфраструктуры (депозитарная, биржевая и расчетно-клиринговая системы), рынок акций, производных ценных бумаг и секьюритизированных активов остается весьма ограниченным. Так, за 5 лет объем выпусков акций вырос почти в 5 раз, до 29,2 млрд. BYN, а допущенных к обращению корпоративных и муниципальных облигаций – в 8,1 раза, до 15,5 млрд. Но если отношение объема выпущенных облигаций к ВВП возросло за это время с 11,2% до 16,4%, то объем акций сократился на 3,7 п.п., до 30,9%. Если в 2011 г. годовой объем вторичных торгов акциями составлял от 30 млн. BYN, а в 2012-м – 80 млн., то в 2016-м – только 50 млн. BYN. Ликвидность рынка акций остается низкой. Если в 2010 г. рыночные цены рассчитывались по акциям 61 эмитента, то в 2016-м – лишь 63 из более чем 2300 ОАО.

Хотя первые фонды банковского управления в республике уже появились, такие институты, как инвестиционные и пенсионные фонды, по-прежнему не развиты. Доминирующим источником заемного финансирования для бизнеса остаются банковские кредиты. Возможности, предоставляемые рынком ценных бумаг субъектам хозяйствования, используются не в полной мере. По мнению авторов стратегии, это свидетельствует о наличии значительного потенциала в расширении до­ступа инвесторов к инструментам долгосрочного финансирования за счет развития фондового рынка. Впрочем, повысить его ликвидность невозможно без активизации обращения акционерного капитала, находящегося в государственной собственности.

Для этого придется решить ряд неотложных задач, постепенно замещая механизмы господдержки рыночными инс­трументами. В стратегии в очередной раз обещается отменить преимущественное право обл­исполкомов, Мингорисполкома на приобретение акций хозяйственных обществ. Сегодня оно действует в отношении 317 об­ществ – на 76 больше, чем в 2011 г., когда такое право было введено. Срок его реализации может составлять до 3 месяцев для каждой потенциальной сделки и является сдерживающим фактором для активизации участников рынка. В придачу сделки по реализации исполкомами совершаются на неорганизованном рынке, т.е. не участвуют в расчетах рыночных цен на акции ОАО, что также негативно влияет на капитализацию рынка акций.

Пока вопрос вывода на рынок акций, принадлежащих государству, не получил окончательного решения. Компенсировать эту проблему в стратегии надеются за счет развития новых инструментов и инфраструктуры рын­ка. Так, предлагается проводить аукционы по продаже акций АО, контрольный пакет акций которых не принадлежит государству, привлекать в АО средства путем открытой первичной продажи акций (IPO), создавать условия для активизации процесса котировки акций. Декларируется намерение усовершенствовать механизмы размещения и обращения ценных бумаг иностранных эмитентов на Белорусской валютно-фондовой бир­же (БВФБ), проработать вопрос о допуске к обращению на бирже белорусских еврооблигаций, изучить возможности перехода на унифицированный формат отчетности XBRL на рынке ценных бумаг. Планируется развивать институт хеджирования валютных рисков с помощью производных финансовых инструментов, изучить международный опыт развития неорганизованного рынка таких инструментов, в т.ч. кредитных дефолтных свопов (CDS). Это весьма смелое заявление, учитывая темную роль таких деривативов в знаменитом ипотечном кризисе 2008–2009 гг. Будем надеяться, что, изучив его историю, белорусские регуляторы будут достаточно осторожны.

Планом мероприятий предусмотрены развитие (активизация) института маркет-мейкеров; стимулирование развития рынка биржевых облигаций; создание условий для деятельности инвестиционных фондов и финансирования венчурных проектов; либерализация валютной системы, включая поэтапное снижение обязательной продажи валютной выручки, отмена ограничений на целевое приобретение валюты и проведение валютных операций, изменение условий проведения внешнеторговых операций.

Планируется сформировать на базе БВФБ холдинг (группу) в составе биржи, центрального депозитария, других компаний, выполняющих функции организатора торговли, центрального контрагента, клирингового цент­ра, расчетного банка, центрального депозитария и репозитария. Предполагается расширение использования торговой площадки БВФБ при размещении государственных валютных и рублевых облигаций, в т.ч. муниципальных.

ВАЖНОЕ место в стратегии занимает интеграция в мировой финансовый рынок: от снижения барьеров в размещении и обращении ценных бумаг на территории ЕАЭС до вступления в Международную организацию комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и подписания многостороннего меморандума о взаимопонимании и присвоения кодов ISIN и CFI для всех выпусков ценных бумаг белорусских эмитентов (как новых, так и зарегистрированных).

Для адекватной оценки эмитентов и выпускаемых ими финансовых инструментов планируется создать национальное рейтинговое агентство. Правовые рамки его деятельности будут очерчены специальным указом.

В ближайшие годы должны быть усовершенствованы законодательство в области коммерческого и некоммерческого мик­рофинансирования, правила бухучета лизинговых операций, методика расчета финансовых нормативов для форекс-компаний. Поэтапно вырастут требования к собственному капиталу последних. Также появятся необходимые правовые условия для развития лизинга жилья.

Ожидается, что в результате реализации стратегии отношение активов банковской системы к ВВП на 1 января 2021 г. составит не менее 62% (в прошлой 5-летке оно снизилось на 2,8 п.п.), страховых организаций – с нынешних 3% до не менее 3,1%, лизинговых организаций – не менее 5%. В итоге должны быть обеспечены снижение доминирования банковского сектора, стабильное состояние финансового рынка, рост его эффективности и структурной сбалансированности, способность полноценно и без государственной поддержки удов­летворять потребности клиентов в финансовых услугах, а экономику – в деньгах.

Справка «ЭГ»

Кредитный дефолтный своп (Credit default swap – CDS) – это кредитный дериватив (вторичный финансовый инструмент). Он представляет собой своп-контракт, в котором одна сторона – покупатель CDS – делает ряд платежей продавцу и в обмен получает доход, если кредитный инструмент – обычно облигации или заем должника (reference entity) – становятся дефолтными, т.е. должники отказываются по ним платить.

CDS были изобретены в середине 1990 гг. сотрудницей J.P. Morgan Chase Bank математиком Блит Мастерс как инструмент для управления рисками. Эти инструменты быстро завоевали популярность как способ страхования субстандартной ипотеки и облигаций, обеспеченных закладными.

Различают single-name CDS (одноименный CDS) и multi-­name CDS (многоименный). Первый служит для защиты от дефолта отдельной компании или страны, второй – для не­скольких компаний или стран.

К началу 2008 г. объем мирового рынка CDS, по некоторым оценкам, достигал 62 трлн. USD, многократно превышая объем базисных инструментов. Особо популярны были схемы продажи CDS хедж-фондом банку, который перепродавал ее другому банку, и т.д. В результате вместо планировавшегося равномерного распределения рисков образовалась их огромная концентрация. Обвал этого рынка лежал в основе финансового кризиса 2008–2009 гг., начавшегося в США, а затем поразившего многие другие страны, где особенно увлекались спекулятивными производными инструментами. После этого появились специальные требования к обеспечению прозрачности рынка CDS, финансовому положению эмитентов и базисных инструментов, созданию резервов и т.п.

Автор публикации: Отдел финансов "ЭГ"