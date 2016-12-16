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№98 (205) от 23.12.2016

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№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

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Вопрос-ответ

Фиктивный договор

16.12.2016

Юридическое лицо – резидент (далее – получатель) заключило договор предоставления безвозмездной (спон­сорской) помощи и получило денежные средства в белорусских рублях для покупки определенных товаров. Затем получатель представил отчет спонсору, из которого видно, что получатель оплатил указанные товары еще до заключения договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, оформив на них товарно-транспортную накладную. Спонсорские деньги фактически возместили понесенные ранее получателем затраты.

Правомерны ли действия получателя?

Нет, неправомерны.

В соответствии с п. 1 Указа № 300 юридические лица и ИП РБ вправе оказывать организациям, ИП, иным физическим лицам республики безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, в т.ч. в иностранной валюте, товаров (имущества), работ, услуг, имущественных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, на условиях, определяемых этим законодательным актом.

В п. 8 Указа № 300 установлено, что юридические лица и ИП, предоставляющие безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, определяют вид товаров (работ, услуг), которые будут приобретены на эти средства получателями такой помощи. Передача денежных средств без ...

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