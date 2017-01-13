Фиксация курса и равновесие обмена

После бурного начала в прошлом году белорусский рубль продемонстрировал редкую устойчивость, опровергнув большинство мрачных прогнозов. Некоторые колебания в ноябре–декабре не дали курсу перейти 2-рублевую отметку. Во многом это обусловлено положением участников рынка, многим из которых сейчас не до накопления валютных запасов.

Общий оборот валютного рынка составил в прошлом году 70 056,3 млн. USD (на 3,6% меньше, чем в 2015 г.), в т.ч. на ОАО «Белорусская валютно-­фондовая биржа» – 9263,8 млн., на внебиржевом валютном рынке – 49 726,3 млн., а на рынке наличных валют – 11 066,3 млн. (на 9,9% меньше, чем годом ранее). При этом на БВФБ объем сделок с долларом США в ноябре сократился на 20,1% по сравнению октябрем – до 272,4 млн. USD, по евро – на 9,8% (до 147,3 млн. EUR), по российскому рублю – на 5,9% (до 14 161,6 млн. RUB).

За прошедший год граждане купили на внутреннем валютном рынке 5723,4 млн. USD (на 20,1% меньше, чем годом ранее), а продали – 7617,4 млн. (на 4,4% больше). В частности, было куплено наличной валюты на 4312,5 млн., а продано 6753,7 млн. USD, безналичной – 1410,9 млн. и 863,7 млн. USD соответственно. Таким образом, суммарная чистая продажа валюты составила в прошлом году 1894 млн. USD (почти в 15 раз больше, чем в 2015 г.), в т.ч. наличной – 2441,2 млн. (год назад – 970,1 млн.). Правда, чистая покупка безналичной валюты составила за 2016 г. «всего» 547,1 млн. USD против 840,5 млн. в предыдущем году. Переток валютных сбережений населения в банковскую систему выглядит впечатляюще. Но причиной этого явления служит скорее не укрепление доверия к национальной валюте, а снижение уровня доходов граждан.

В свою очередь, субъекты хозяйствования – резиденты РБ в январе–декабре 2016 г. купили на валютном рынке 16 349,04 млн. USD (в т.ч. всего 161,7 млн. на БВФБ), а продали – 16 142,96 млн. Таким образом, спрос и предложение находятся в относительном равновесии: чистая покупка валюты в этом сегменте составила только 206,1 млн. USD – почти вдвое меньше, чем год назад. Добавим, что обязательная продажа валюты составила за 2016 г. лишь 5533,4 млн. USD – на 32,3% меньше, чем в предыдущем году. Неудивительно, что этот инструмент почти не упоминался в прошедшем году как источник пополнения ЗВР.

В течение прошлого года, по данным Нацбанка, основными целями покупки валюты субъектами хозяйствования на валютном рынке неизменно были погашение кредитов в иностранной валюте (в октябре – 36,9% купленной валюты), приобретение сырья и материалов (15,8%), продуктов питания и сельхозпродукции (7,1%), оплата оборудования и комплектующих (13,4%), а также за топливно-энергетические ресурсы (5,5%). Такое соотношение с небольшими отклонениями было характерно для всего года.

Вклад нерезидентов в операции на внутреннем валютном рынке был довольно скромным. Они купили валюты на 215,8 млн. USD – на 41,3% меньше, чем в 2015 г., а продали – 668,4 млн. – на 12,3% больше. Таким образом, чистая продажа валюты составила в текущем году 452,5 млн. – вдвое больше, чем год назад.

В целом прошлый год отметился существенными курсовыми колебаниями. Так, стоимость корзины валют за 2016 год выросла с 0,3433 до 0,2542, т.е. на 14,66%, в т.ч. к доллару с 1,8569 до 1,9585 USD/BYN (5,47%), к евро – с 2,03 до 2,045 EUR/BYN (0,74%), а к российскому рублю – с 0,2553 до 0,3244 RUB/BYN (-27,05%). При этом за месяц волатильность биржевого курса доллара составила 1,58%, евро – 4,06%, российского рубля – 1,96%.

Волатильность биржевого курса ос­новных валют существенно различалась в течение года. Но после ноябрьского ускорения она вернулась по доллару в декабре в умеренные рамки – 1,83%, хотя выросла по евро до 4,54%, российскому рублю – до 5,66% после 2,66%.

Инвестиционная привлекательность рубля в целом за год существенно улучшилась благодаря умеренной инфляции и относительной стабильности курса во II полугодии. Так, если средние ставки по новым рублевым депозитам для физических и юридических лиц в декабре находились в диапазоне 9–15% годовых (или 0,85–1,2% в месяц), то валютные вклады могли предложить доходность 2–3% годовых (0,17–0,25% в месяц). Если прибавить к рублевой доходности 0,2% декабрьского снижения курса доллара, получаем 1–1,4% эффективной доходности. Таким образом, стабилизация рубля вернула привлекательность рублевым депозитам, которая к концу года кратно превысила месячную доходность валютных вкладов.

С учетом годовой девальвации «всего» на 5,5% самая высокая доходность принесла бы чистый эффект более чем втрое выше эквивалентного валютного депозита, хотя мало кто верил в эффективность и осязаемые успехи монетарного регулирования. Рублевый депозит за год принес его владельцу 23–25%, а валютный – 5,5% скрытого курсового прироста плюс 4–5% за счет процентной ставки. Итого получается 25% против 10%, т.е. +15% в пользу рублевого вклада. Правда, соображения доходности, на рынке депозитов существенно подрывает вынужденное стремление граждан расходовать свои сбережения на текущее потребление.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН