Факторингу быть

В соответствии со ст. 476 ГК по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в пред­принимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. По общему пра­вилу, установленному п. 1 ст. 457 ГК, в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя уплатить цену полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором. Таким образом, договор поставки на услов...

Автор публикации: Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ, юрист