Скачать свежий номер газеты

№83 (2090) от 03.11.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9855 руб.

2.3058 руб.

Р (100)

3.3658 руб.

Ставка рефинансирования

11.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.81 руб.

Тарифная ставка первого разряда

33.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Программы
Версия для печати

Европейский сбор белорусских трав

02.11.2017
Европейский сбор белорусских трав
Фото: wildlife.by

Более 200 жителей Мядельского района получили возможность дополнительного заработка в сфере фитопроизводства: в районе создана производственно-обучающая площадка «Фитотерапия 21 века».

Новые возможности открыла пилотная инициатива общественной организации «Экологическая сфера» в рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», финансируемого Евросоюзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В результате реализации инициативы сформирована система сбора и сдачи дикорастущих лекарственных растений населением, ведется их первичная переработка и хранение для фармацевтической промышленности страны растительным сырьем.

Производственно-обучающий центр «Фитотерапия 21 века» заключил более 200 договоров с местными жителями на сбор растительного лекарственного сырья. Среди них много пенсионеров и школьников. Такой состав способствует возвращению культуры сбора лекарственных трав в промыслы местного населения, а также формированию у молодежи бережного отношения к природным богатствам страны. Все сборщики обеспечены инвентарем.

При этом особое внимание уделяется обучению сборщиков. Важно, чтобы они не наносили вред биосистеме региона в процессе заготовки лекарственного сырья, грибов и ягод. Для заинтересованных местных жителей провели ряд мероприятий, на которых специалисты организаций «Экологическая сфера» и «У трех озер» рассказали, прием каких растений будет осуществлять созданный центр, познакомили с правильной техникой и оптимальным временем сбора и сушки сырья. Обучение технологии сбора фитосырья прошли в общей сложности более 400 жителей Мядельского района. Программа обучения сборщиков составлена с учетом зарубежного опыта.

Приобретние для центра линии по первичной переработке сырья производительностью до 10 т в сутки, профинансировано за счет средств Евросоюза. Переработка, приближена к месту заготовки сырья, что обеспечивает рациональное использование природных ресурсов и способствует повышению качества конечной продукции.

В настоящее время собрано и передано на переработку более 130 тонн лекарственных растений: почки березы и сосны, бессмертник песчаный, боярышник, листья брусники, кора дуба, душица, зверобой, крапива, цветки липы, мать-и-мачеха, можжевельник, пижма, чабрец, плоды шиповника и другие. Все это используется для изготовления фиточаев и фармацевтических субстанций, входящих в состав таблеток, настоек и косметической продукции, выпускаемой белорусскими предприятиями.

Бюджет пилотной инициативы – 110 тыс. EUR, а всего проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», в рамках которого реализуются 23 такие инициативы – 5 млн. EUR.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА

Назад
Макроэкономика: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
Важно
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit