Европейский сбор белорусских трав

Более 200 ж ителей Мядельского района получили возможность дополнительного заработка в сфере фитопроизводства: в районе создана производственно-обучающая площадка «Фитотерапия 21 века».

Новые возможности открыла пилотная инициатива общественной организации «Экологическая сфера» в рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», финансируемого Евросоюзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В результате реализации инициативы сформирована система сбора и сдачи дикорастущих лекарственных растений населением, ведется их первичная переработка и хранение для фармацевтической промышленности страны растительным сырьем.

Производственно-обучающий центр «Фитотерапия 21 века» заключил более 200 договоров с местными жителями на сбор растительного лекарственного сырья. Среди них много пенсионеров и школьников. Такой состав способствует возвращению культуры сбора лекарственных трав в промыслы местного населения, а также формированию у молодежи бережного отношения к природным богатствам страны. Все сборщики обеспечены инвентарем.

При этом особое внимание уделяется обучению сборщиков. Важно, чтобы они не наносили вред биосистеме региона в процессе заготовки лекарственного сырья, грибов и ягод. Для заинтересованных местных жителей провели ряд мероприятий, на которых специалисты организаций «Экологическая сфера» и «У трех озер» рассказали, прием каких растений будет осуществлять созданный центр, познакомили с правильной техникой и оптимальным временем сбора и сушки сырья. Обучение технологии сбора фитосырья прошли в общей сложности более 400 жителей Мядельского района. Программа обучения сборщиков составлена с учетом зарубежного опыта.

Приобретние для центра линии по первичной переработке сырья производительностью до 10 т в сутки, профинансировано за счет средств Евросоюза. Переработка, приближена к месту заготовки сырья, что обеспечивает рациональное использование природных ресурсов и способствует повышению качества конечной продукции.

В настоящее время собрано и передано на переработку более 130 тонн лекарственных растений: почки березы и сосны, бессмертник песчаный, боярышник, листья брусники, кора дуба, душица, зверобой, крапива, цветки липы, мать-и-мачеха, можжевельник, пижма, чабрец, плоды шиповника и другие. Все это используется для изготовления фиточаев и фармацевтических субстанций, входящих в состав таблеток, настоек и косметической продукции, выпускаемой белорусскими предприятиями.

Бюджет пилотной инициативы – 110 тыс. EUR, а всего проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», в рамках которого реализуются 23 такие инициативы – 5 млн. EUR.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА