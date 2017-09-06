Европейская полиция не справляется с отмыванием денег

Объем отмываемых в Европе средств превышает 1,2% от ВВП Евросоюза, говорится в очередном ежегодном докладе Европола. При этом контролирующие органы не успевают отследить подозрительные сделки и принять меры до того, как деньги будут выведены за пределы их досягаемости.

Подразделения финансовой разведки ЕС, работающие в единой системе с Европолом, получили в 2014 году почти 1 млн. уведомлений о подозрительных трансакциях – на 17% больше, чем годом ранее. Однако на протяжении последних 10 лет полиция успевает расследовать не более 10% всех подозрительных случаев, а конфисковать удается только 1% незаконно полученных преступниками в результате отмывания средств. Между тем объем подозрительных операций вырос с 99,4 млрд. евро до 178,8 млрд., т.е. более 1,2% ВВП стран Евросоюза. При этом информацию о подобных операциях сообщили лишь 10 европейских подразделений финансовой разведки из 28.

В соответствии с законодательством ЕС и рекомендациями FATF информировать контролирующие органы обязаны лица, совершающие финансовые операции, в т.ч. банки и другие кредитно-финансовые организации, страховые, юридические и аудиторские компании, нотариусы и другие. Аналогичные меры, кстати предусмотрены и в белорусском Законе 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Больше всего уведомлений о подозрительных транзакциях поступает в подразделения финансовой разведки Великобритании (36% общего числа) и Нидерландов (31%). Но они как раз не предоставили данные о суммах подозрительных сделок для отчета. Органы финансовой разведки в 2014 году сообщали, что большая часть подозрительных трансакций совершалась гражданами их стран или соседних. При этом на Кипре Мальте и в Люксембурге около 3/4 транзакций, которые потенциально могут быть отмыванием денег, совершаются нерезидентами – в основном из Великобритании, Италии и России. В целом по ЕС чаще всего участниками сомнительных операций являются представители России, Китая, Турции и Украины. Чаще всего, по данным Европола, отмываются средства, полученные от торговли наркотиками. Кроме того, значительная доля подозрительных операций связана с оффшорными компаниями.

Борьбу с отмыванием денег значительно затрудняет растущая глобализация и виртуализация финансовых услуг и развития технологических факторов, таких как криптовалюты и средства анонимизации трансакций, отметил исполнительный директор Европол Роб Уэйнрайт. Прежние методы становятся неэффективными, поскольку киберпреступники и онлайн-мошенники способны быстро переводить средства через границы и обналичивать их. Финансовый сектор и правоохранительные органы часто не успевают отследить конкретные операции и принять действенные меры. Поэтому Европол призывает пересмотреть принципы работы служб занятых борьбой с отмыванием денег. Среди предлагаемых мер – введение единого стандарта ведения статистики в этой сфере, активизация сотрудничества и обмена информацией органов финансовой разведки разных стран ЕС, увеличение финансирования внедрения новых технологий, расширение сотрудничество с государствами, не входящими в ЕС. Кроме того, предлагается сделать Европол общеевропейским центром для сбора данных финансовой разведки, что позволит создать общую базу данных для всех стран ЕС, а также интегрировать ее с другими ведомствами Евросоюза.

Источник: www.europol.europa.eu