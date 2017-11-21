Евразийский банк развития верит в рост белорусской экономики

Евразийский банк развития повысил прогноз роста ВВП для Беларуси на 2017 г. до 1,8%. В частности, в IV квартале ожидается годовой прирост на уровне 2,2%, что, однако меньше, чем в июле–сентябре (2,8%). Такие данные содержит обзор ЕАБР «Курс на снижение долларизации».

В условиях сохранения глобальных дисбалансов и рисков в ключевых центрах мировой экономики увеличивается необходимость для стран ЕАБР в активации внутренних факторов роста, прежде всего ориентированных на использование потенциала наращивания инвестиций. ЕАБР уделяет особое внимание дедолларизации экономик как фактору улучшения качества экономической среды, связанному со стабилизацией обменных курсов, снижением инфляции, улучшением динамики экономической активности и восстановлением доверия к национальным валютам. Наиболее существенное снижение долларизации (измеряемой как доля депозитов в иностранной валюте в структуре широкой денежной массы) продемонстрировали Беларусь, Казахстан и Кыргызстан (к середине 2017 г. уровень долларизации в двух последних и РФ приблизился к уровню около 30%).

В начале II полугодия рост белорусской экономики ускорился. За 8 месяцев годовой прирост ВВП увеличился до 1,7% с 1% по итогам января–июня. Основные факторы экономической активности – рост конечного потребления домашних хозяйств на 2,7% (против падения на 0,6% г/г в I квартале). Положительная динамика наблюдается на фоне непрерывного (с марта 2017 г.) увеличения объемов розничного товарооборота, который по итогам августа ускорился до 7,8% по сравнению с августом 2016 г. Поддержку потребительскому спросу во II полугодии окажет увеличение реальных располагаемых денежных доходов на фоне роста тарифной ставки 1-го разряда в III квартале и дальнейших планов правительства по росту номинальных зарплат.

Пока не наблюдается стабильного восстановления инвестиционной активности. Несмотря на всплески роста инвестиций в основной капитал в отдельные месяцы текущего года, в целом за январь–август сокращение составило 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (падение на 19% годом ранее).

Положительный вклад в рост ВВП вносит чистый экспорт товаров и услуг. Стабильно растет промышленное производство: на 4,3% и 7,9% и 6,1% в годовом выражении в I, II, III кварталах, соответственно.

Смещение сроков уборочных работ привело к высокой волатильности в июле–августе в динамике сельского хозяйства (прирост в августе на 25,1% г/г после падения в июле на 14,5% г/г). Объем сельхозпродукции вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. По-прежнему отстает строительство, где зафиксирован спад на 7,7% по сравнению с январем–августом 2016 г.

Опережающие индикаторы, рассчитываемые ЕЭК, свидетельствуют о сохранении экономической активности в конце III – начале IV квартала на уровне июня–июля т.г. На неизменность ситуации при расчете опережающего индикатора указала динамика таких показателей, как доходы от предпринимательской и иной деятельности, индекс цен ТЭР и ожидания изменения спроса на продукцию предприятий.

Инфляция снизилась в сентябре до исторически минимального значения – 4,9% в годовом выражении при целевом ориентире Нацбанка на конец 2017 г. не более 9%, а базовая инфляция – до 4% в годовом выражении. Доля товаров в потребительской корзине, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась с 23% в августе 2016 г. до 67% в августе т.г.

В июле–сентябре т.г. на валютном рынке Беларуси наблюдалось снижение чистого предложения иностранной валюты: из-за роста спроса со стороны предприятий и некоторого снижения объема чистого предложения населением, которое составило 453,7 млн. USD (с начала года – 1587,4 млн.). Реальный эффективный курс белорусского рубля в январе–августе снизился на 2,9% к соответствующему периоду 2016 г. вследствие снижения двустороннего реального курса к российскому рублю на 8,5%.

Профицит счета текущих операций по итогам II квартала составил 227,2 млн. USD против 102,6 млн. USD годом ранеево. Таким образом, за 6 месяцев т.г. дефицит СТО сократился до 614,7 млн. USD (годом ранее – 1378,1 млн.). Сальдо товаров и услуг составило 412,7 млн. USD. Улучшение внешнеторгового баланса произошло как за счет сокращения дефицита внешней торговли товарами на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., так и за счет роста профицита в торговле услугами на 40,1% (прежде всего, за счет телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, на долю которых приходится более 64% всего экспорта услуг).

Нацбанк в июле–сентябре продолжил наращивать международные резервы, которые на начало октября составили 7266,7 млн. USD. На фоне смягчения кредитных условий во II полугодии продолжился рост кредитования в национальной валюте. На 1 октября требования банков к физлицам в национальной валюте выросли с начала текущего года на 15,6%, или на 1129,3 млн. BYN, к нефинансовым организациям – на 9,4%, или на 868,1 млн. BYN.

Нацбанк продолжает реализацию комплекса мер, направленных на дедолларизацию экономики. Если Доля валютных вкладов в общей структуре депозитов сократилась с 74,5% на начало 2016 г., до 70,2% на начало текущего года и 68,2% на начало октября. Задолженность по кредитам банков у нефинансовых организаций в иностранной валюте с начала текущего года снизилась на 2,6% на начало сентября, в то время как в национальной валюте выросла на 5%.

Прогноз по инфляции на конец 2017 г. пересмотрен до 5,6%. При этом остались неизменными факторы ускорения инфляции в IV квартале: восстановление потребительской активности на фоне роста зарплат и кредитования, запланированное повышение тарифов и сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания.

Стабилизация инфляции в рамках целевых ориентиров (5%) будет способствовать дальнейшему снижению номинальных процентных ставок в 2018–2020 гг.: нейтральная ставка ожидается на уровне в 9–9,5%.

В среднесрочной перспективе восстановление роста будет сдерживаться существующими структурными ограничениями в экономике. Прирост ВВП в 2018–2020 гг. составит 1,7% или несколько больше, если улучшатся ожидании роста экономики России. Проводимая денежно-кредитная политика будет поддерживать восстановление потребительского спроса и инвестиционной активности предприятий.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА