Эти живительные продовольственные контрсанкции

Правительство Российской Федерации продлило запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия тех государств, которые ввели в отношении нее санкции. Он будет действовать с 1 января по 31 декабря 2018 г.

Этот шаг стал ответом на действия Совета ЕС, который 28 июня 2017 г. принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 января 2018 г.

Реакция последовала незамедлительно. Президент России Владимир Путин уже через день подписал указ от 30.06.2017 № 293 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 г.

Через несколько дней было подписано и постановление правительства РФ от 4.07.2017 № 790 «О мерах по реализации Указа Президента России «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Документ продлевает с 1 января по 31 декабря 2018 г. уже действовавший запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, которые ввели санкции против РФ в июле 2014 г., и примкнувшие к ним позже Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

Состав «черного списка» контрсанкционной продукции не изменился. В него, как и ранее, входят говядина и свинина во всех видах, птица, колбасы, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты, овощи, фрукты и орехи.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна пойти на эти меры для защиты своих национальных интересов и поддержки российских аграриев. «Они много раз обращались к нам с просьбой о продлении таких мер. Теперь я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме».

Будет ли пользоваться «этими благоприятными возможностями» Беларусь, которая после введения контрсанкций резко увеличила поставки продовольствия на российский рынок? «Белорусские креветки» давно уже стали нарицательным названием.

Напомним, что по итогам I квартала 2017 г. Беларусь в 15 раз увеличила поставки морской рыбы в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном растет экспорт скумбрии, сельди и лосося, хотя белорусы поставляют в Россию и более редкие продукты – моллюсков, осьминогов и каракатиц, пусть и не в очень значительных масштабах.

Хотя увеличился и вполне «белорусский» экспорт. В частности, по данным Минсельхозпрода, только в первом квартале нынешнего года экспорт «молочки» вырос почти на 40%. При этом рост экспорта (в основном, в Россию) отмечается по всем видам товаров. Так, поставки мясной продукции за указанный период увеличился на 13,5%, в т.ч. колбасных и других готовых мясных изделий – в 2,5 раза, а масла – почти в 1,5 раза.

Автор публикации: Анатолий ЛЯХ