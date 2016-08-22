Эти опасные ноутбуки

Минторг сообщает, что компанией Hewlett-Packard Europe B.V. (далее – НР) и ее аффилированными компаниями осуществляется отзыв и бесплатная замена по всему миру неисправных батарей, которые продавались в комплекте с определенными моделями ноутбуков НР, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario и HP Pavilion с марта 2013 г. по август 2015 г. и (или) как аксессуары и запасные детали, и (или) предоставлялись НР в качестве замены,

Эти батареи могут перегреваться, что влечет повышенный риск возгорания. Потенциально опасные батареи могут быть идентифицированы по штрих-коду на этикетке на батарее. Более подробная информация по указанной процедуре размещена на сайте производителя, который позволяет получить необходимую информацию на русском языке при выборе этого языка в меню сайта.

Согласно п. 5 ст. 12 Закона от 9.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей» если при соблюдении потребителем установленных правил использования товара, хранения, транспортировки или утилизации товара он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью, наследственности, имуществу потребителя и окружающей среде, изготовитель (продавец) обязан незамедлительно приостановить его производство (реализацию) до устранения причин вреда. Если причины вреда устранить невозможно, изготовитель (продавец) обязан снять такой товар с производства (реализации) и своевременно информировать об этом соответствующие государственные органы, принять все необходимые меры по своевременному информированию потребителя через средства массовой информации о возможной опасности для его жизни, здоровья, наследственности, имущества и окружающей среды, изъятию товара из оборота и отзыву от потребителя.

Вместе с тем Минторг обращает внимание, что с учетом предписаний Закона № 90-З применительно к изложенной ситуации следует вести речь не только о некачественных батареях, как комплектующих (составных частях) основного изделия – ноутбука, а в целом о некачественных ноутбуках определенных моделей компании НР и, соответственно, предусмотренных ст. 20 Закона № 90-З прав потребителя в случае реализации ему товара ненадлежащего качества по своему выбору потребовать:

– замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;

– соразмерного уменьшения покупной цены товара;

– незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;

– возмещения расходов по устранению недостатков товара либо

– расторжения договора розничной купли-продажи и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Правда. как реализовать эти права на практике, Минторгом не разъясняется.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ