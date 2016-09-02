Если только событие неизбежно

Правомерно ли определение срока действия банковской гарантии путем указания на отлагательное или отменительное условие?

Нет, неправомерно.

В соответствии с ч. 1 ст. 164 БК в силу банковской гарантии банк или небанковская кредитно-финансовая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала или иной инструктирующей стороны) от своего имени письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями гарантии денежную сумму (осуществить платеж).

Согласно абз. 7 ст. 165 БК одним из условий банковской гарантии является срок, на который выдана банковская гарантия, или обстоятельство (событие), при наступлении которого прекращается обязательство гаранта по банковской гарантии (срок действия банковской гарантии).

В силу ст. 191 ГК установленный законодате...