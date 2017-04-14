Если с вами не рассчитались при увольнении

Я уволилась, но компания не производит со мной окончательный расчет и не выплачивает компенсацию за неиспользованный отпуск.

Каким образом, и в какие сроки я могу взыскать с компании то, что они мне должны? Куда при этом нужно обращаться?

Обращаться нужно в суд с соответствующим иском.

Статьей 242 ТК установлено, что работники могут обращаться в комиссию по трудовым спорам или в установленных законодательными актами случаях в суд в 3-месячный срок со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своего права, а по делам об увольнении – в суд в месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки с записью об основании прекращения трудового договора либо со дня отказа в выдаче или получении указанных документов.

Если пропустите 3-месячный срок, придет...