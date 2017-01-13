Если игровой автомат не зарегистрирован

Высокая доходность сферы игрового бизнеса обусловливает повышенное внимание со стороны государства и борьбу с теневым оборотом в данной сфере. В частности, все находящиеся в игровом зале автоматы и иные объекты обложения налогом на игорный бизнес подлежат обязательной регистрации в инспекции МНС.

Одно из лицензионных требований, предъявляемых к организатору азартных игр, – обеспечение им нахождения в игорном заведении игровых столов, игровых автоматов, касс тотализаторов и касс букмекерских контор, зарегистрированных в налоговых органах и принадлежащих лицензиату на праве собственности или хозяйственного ведения. Порядок регистрации этих объектов регламентирует ст. 308 НК. Факт регистрации подтверждается соответствующим документом. С момента исключения любого объекта из данного перечня его нахождение в игровом зале противоправно. Однако эти правила иногда нарушаются.

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