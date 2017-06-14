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15 июня 2017 года

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ВЭД
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Еще один шаг к ВТО

14.06.2017

Очередной раунд переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО) состоялся 9 июня в Женеве, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел республики.

 «Проведены двусторонние переговоры по доступу на рынок товаров и услуг с заинтересованными членами ВТО, во время которых удалось дополнительно сблизить позиции и создать предпосылки для завершения переговоров с рядом стран во второй половине 2017 г.», – говорится в сообщении МИД.

Белорусская делегация встретилась с председателем рабочей группы по вступлению республики в ВТО, постоянным представителем Турции в Женеве Кемалом Маденоглу и исполняющей обязанности директора департамента по присоединению новых стран секретариата ВТО Майкой Ошикава.

Достигнута договоренность, что секретариат ВТО распространит первый проект доклада рабочей группы (финального документа), который планируется рассмотреть в текущем году на 9 заседании рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО.

Правила многосторонних торговых соглашений ГАТТ/ВТО являются основой регулирования экспортно-импортных взаимоотношений более 160 странами. Правила ВТО служат также ориентиром для разработки и практического применения национального законодательства в области внешней торговли.

На 1 августа 2016 г. полноправными участниками ВТО являются 164 государства. Еще около 20 имеют статус наблюдателя. Наша страна ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 г. За это время членами этой организации успели стать все остальные страны ЕАЭС: Россия – в 2012 г., Казахстан – в 2015-м, Армения – в 2003-м, Кыргызстан – в 1998-м.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ

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